Klarer Sieg für MTG-Handballerinnen

Zweiter Heimsieg für die Handballerinnen der MTG Wangen. In der Verbandsliga gewann die Mannschaft gegen die HSG Ebersbach/Bünzwangen klar mit 31:19 (17:9), zeigte dabei aber eine eher durchschnittliche

Hochmotiviert startete die MTG in die Partie gegen die HSG. Schnell konnte das Team mit 3:0 in Führung gehen. Die Gäste waren vom hohen Tempo der Heimmannschaft überrascht und hatten in den ersten Minuten nicht viel entgegenzusetzen. Die MTG konnte die Führung bis zur achten Minute auf 6:0 ausbauen, bis die HSG ihr erstes Tor erzielte. Das Team um Trainer Zsolt Balogh konnte sein Tempo hochhalten und arbeitete in der Abwehr sehr kompakt und aggressiv gegen die HSG. Diese hatte Schwierigkeiten eine Lösung gegen die gutstehende 6:0-Abwehr der Wangenerinnen zu finden. Bis zur 20. Spielminute baute die MTG die Führung auf 14:2 aus. Doch ab diesem Zeitpunkt schlichen sich viele technische Fehler in das Spiel der Gastgeberinnen ein und zudem scheiterten sie zu oft an der gegnerischen Torhüterin. Bis zur Halbzeit konnte die HSG auf 17:9 verkürzen.

Eher verschlafen ging die Heimmannschaft zurück in die Partie. Das in der ersten Halbzeit noch sehr hohe Tempospiel ging in der zweiten Hälfte fast komplett verloren. Man tat sich im Angriff sehr schwer, in Bewegung zu kommen und machte es der HSG sehr leicht, Tore zu erzielen. Zwar schaffte es die HSG nicht, näher als sieben Tore an die MTG heranzukommen, doch die Mannschaft um Trainer Zsolt Balogh lieferte an diesem Tag gewiss nicht die gewohnte Leistung ab. Nach 60 gespielten Minuten endete die Partie 31:19 und die MTG konnte auch das zweite Heimspiel deutlich für sich entscheiden.

„Die ersten 20 Minuten waren herausragend. Warum wir nachher den Faden verloren haben, kann ich nicht nachvollziehen. Ein deutlicher Sieg, über den ich mich nicht so recht freuen kann“, sagte Trainer Zsolt Balogh nach dem Spiel.

Am 15. Oktober ist die MTG zu Gast bei der Spvgg. Mössingen. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Steinlachhalle in Mössingen.