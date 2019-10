Klappmesser-Angriff in Wangen: 41-Jähriger bleibt fünf Jahre in Haft

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg unter dem Vorsitz von Richter Veit Böhm einen 41-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Ursprünglich war der Mann wegen versuchten Mordes angeklagt. Er hatte im April dieses Jahres beim Wangener Busbahnhof nach einem zunächst verbalen Streit einem Kontrahenten ein Klappmesser in den Bauch gestoßen und gefährlich verletzt.

Auch der Vertreter der Anklage verwarf in seinem Plädoyer den Vorwurf des versuchten Mordes wie den des möglichen Totschlags, beantragte aber wegen gefährlicher Körperverletzung eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren.

Der Angeklagte habe die Konfrontation gesucht und lebensgefährliche Verletzungen seines Kontrahenten in Kauf genommen Die beiden Verteidiger baten um ein Strafmaß zwischen drei und vier Jahren.

Drogenabhängig und Alkoholsüchtig

Rechtsanwalt Uwe Runge, der den Verurteilten, schwer Drogenabhängigen und Alkoholsüchtigen seit vielen Jahren kennt und betreut, sah keine Mordmerkmale und keinen Vorsatz in der Tat seines Klienten. Die Auseinandersetzung sei nicht von ihm ausgegangen. Sein Mandant habe spontan aus der Situation heraus reagiert und kein Interesse daran gehabt, den Streit eskalieren zu lassen.

Wir haben hier eine Provokation durch das spätere Opfer. Anwalt Benjamin Dörr

Er habe einen Stich gesetzt und sei weggelaufen. Allerdings bleibe die gefährliche Körperverletzung. Drei Jahre Haft seien tat- und schuldangemessen. Auch Anwaltskollege Benjamin Dörr verwies darauf, die Aggression sei vom Geschädigten ausgegangen, der habe einen erheblichen Beitrag zur Tat geleistet. „Wir haben hier eine Provokation durch das spätere Opfer.“

Vor der Urteilsverkündung hatte die letzte von acht nicht immer überzeugenden Zeugen ihre Aussagen gemacht. Ein das Opfer behandelnder Arzt des Krankenhauses berichtete von dessen Glück, dass durch den drei Zentimeter tiefen Stich durch die komplette Bauchdecke keine inneren Organe verletzt worden waren. Wären die beschädigt worden hätte der Stich zum Tod führen können.

Ein besonderer Kraftaufwand sei für den Stich nicht nötig gewesen, „Man musste dafür kein Bodybuilder sein“, sagte der Mediziner. Nach einem Tag auf der Intensivstation konnte der Verletzte auf die Normal-Station verlegt und aufgrund seines „Entlassungsdrangs“ nach drei Tagen entlassen werden. Von einer Lebensgefahr war man zunächst ausgegangen, weil man nicht wusste, ob und wenn ja was im Inneren verletzt worden sein könnte.

Konfrontation gesucht

Der Angeklagte habe die Konfrontation mit dem Geschädigten gesucht und gegen ihn seine aktuell schlechte Stimmung ausgelebt, stellte der Kammervorsitzende in der Urteilsbegründung fest und verwarf die Themen Notwehrrecht wegen eines „Geschubses“ und die Beteuerung des Angeklagten, er sei von seinem Opfer provoziert worden.

Er hätte einfach gehen können, sagte Böhm, und: Der Angeklagte sei „keine Unsympath“. Dieser habe nach einer nicht einfachen Kindheit unter erschwerten Bedingungen eine Berufsausbildung mit sehr guten Noten trotz Erkrankung abgeschlossen, habe sein Potenzial aber nicht abgerufen. An vielen Stellen seiner Biografie sei sein Potenzial zu erkennen, das aber nie so richtig zum Tragen gekommen sei. Insbesondere durch seine Suchtproblematik habe er sich viel verkorkst.

Klar sei, er hat seinem Kontrahenten ein Messer in den Bauch gestoßen. Vieles habe im Prozess geklärt werden können – aber nicht alles. Vor allem, was konkret an der Bushaltestelle vorgefallen ist. Täter und Opfer mochten sich nicht, das stehe fest. Und auch, dass der Angeklagte am Tattag nicht in bester mentaler Verfassung und Stimmung gewesen sei.

Einerseits sei die Freude in ihm gewesen, nochmals Vater zu werden, aber auch die Angst davor, ob er dem gerecht werden kann. Dazu komme seine Situation zwischen den Fronten zu stehen zwischen seinen Pflegeeltern und seiner schwangeren Partnerin. Seine Stimmung sei gereizt, aggressiv und genervt gewesen. In dieser Situation sei ihm sein provozierender Gegner über den Weg gelaufen. Und die Dinge nahmen ihren Lauf.

Wieder einmal war ein Messer die Ursache, wie seit Monaten immer wieder bei Prozessen vor dem Landgericht Ravensburg, wie Richter Veit Böhm beklagte. Für den 41-Jährigen, der wegen eines ähnlichen Vorwurfs schon einmal verurteilt wurde, einen Bewährungsbruch begangen und einen Vertrauensvorschuss „mit Füßen getreten“ hat, wird es nun schwer, nach zwei Dritteln Haftverbüßung auf freien Fuß zu kommen.

Zu den viereinhalb Jahren Gefängnis, zu denen ihn die Schwurgerichtskammer aktuell verurteilt hat, kommen noch 196 Tage Reststrafe aus der gebrochenen Bewährung einer Vorstrafe.