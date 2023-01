Kißlegger Silvesterlauf: Gelungener Jahresabschluss

Während der Großteil der SG Niederwangen beim traditionellen Silvesterlauf in Kißlegg am Start gewesen ist, waren Philipp Groll und Patrick Nuber aus privaten Gründen über Silvester in der Nähe Stuttgarts und nutzen den beliebten Backnanger Silvesterlauf als sportlichen Jahresabschluss. 680 Teilnehmer machten sich über vier Runden auf die 10,4 Kilometer Strecke durch die Backnanger Innenstadt. Gleich zu Beginn des Rennens setzte sich der frisch gebackene deutsche Crossmeister über die Mitteldistanz und große Favorit Jens Mergenthaler an die Spitze und diktierte ein Tempo, dem kein anderer Läufer folgen konnte. Nuber kam nach 35:22 Minuten als Fünfter ins Ziel und gewann mit dieser Leistung seine Altersklasse M30. Kurz dahinter kam Philipp als Elfter über die Ziellinie, womit er ebenfalls seine Altersklasse M40 gewinnen konnte.

Beim Kißlegger Silvesterlauf haben 158 Männer und 72 Frauen am Hauptlauf über 7,2 Kilometer teilgenommen. Dabei waren auch 30 Läufer der SG Niederwangen am Start.

Die SG Niederwangen stellte damit die meisten Teilnehmer. Lorenz Zimmerer und Christof Briegel mit Rang fünf und sieben bei den Männern sowie Stephanie Wunderle mit dem dritten Platz bei den Frauen waren die schnellsten Starter der SG Niederwangen. Zimmerer ergatterte sich sogar den Titel „schnellster Kißlegger“ und erhielt dafür einen Sonderpreis.

Sieben Runden und eine 100 Meter lange Schlussstrecke hatten die Läufer im Hauptlauf vor dem Schloss zu absolvieren. Zimmerer lief diese Strecke in einer Zeit von 24:50 Minuten. Gefolgt von Briegel in 25:14 Minuten. Manuel Enderle (28:05), Mario Biggel (29:48), Markus Hirsch (29:55), Beat Nägele (30:30), René Friedrich (32:44), Volker Schotten (33:04), Alfred Kohler (33:38), Stephan Weber (34:10), Björn Sudeck (35:19), Simon Nuber (37:11) und Jens Mühle (39:34) lieferten ebenfalls gute Ergebnisse. Den Hauptlauf gewann Fabian Konrad (SSV Ulm, 24:10) vor Jannik Stoll (LTC Wangen, 24:24) und Marc-Pascal Ehlen (TSG Deisenheim, 24:28).

Preise für die SG Niederwangen

Von den 72 Frauen erreichte Stephanie Wunderle den dritten Gesamtrang hinter der Leichtathletin Lisa Fuchs (LG Passau) und Paulina Wolf (TSV Reute Runners). Sie benötigte dafür 28:44 Minuten. Bärbel Fischer (33:41), Isabel Schweizer (35:27), Lana Lindner (37:05), Alina Eder (37:07), Sylvia Schneider (37:37), Lea Friedrich (37:50), Vera Gloger (37:59), Andrea Theobold (38:36) und Gitte de Vries (50:22) waren bei den Frauen der SG Niederwangen ebenfalls vertreten. Das bedeutete gleichzeitig auch einige Podestplatzierungen in den Altersklassen. Zu guter Letzt nahm die SG Niederwangen noch jeweils einen Preis für das schnellste weibliche Team und das schnellste männliche Team entgegen.

Aber nicht nur der Hauptlauf verzeichnete einen neuen Teilnehmerrekord, auch die Bambini- und Schülerläufe, die dieses Jahr erstmalig kostenfrei für alle Kinder waren, waren gut besucht. So belegte Hannes Friedrich (SG Niederwangen) in der Klasse Schüler E (6- und 7-Jährige) den vierten Platz (von 13) über die 800 Meter lange Strecke. Er benötigte als jüngerer Jahrgang dafür nur 3:25 Minuten. Sein Bruder Valentin hatte bei den Schülern D (8- und 9-Jährige) ebenfalls diese Strecke zu bewältigen. Er landete auf dem achten Platz (von 24) in einer Zeit von 3:10 Minuten. Paula Roth und Julia Schneider belegten in der Schülerinnen D-Klasse von 17 Mädchen die Plätze drei und fünf. Sie benötigten 3:07 Minuten und 3:17 Minuten.

Carla Roth, Moritz Roth und Ronja Kohler mussten bereits zwei Runden mit insgesamt rund 1400 Metern laufen. Carla gelang der zweite Gesamtrang in einer Zeit von 5:25 Minuten bei den Schülerinnen C (10- bis 11-Jährige). Moritz und Ronja schafften jeweils den fünften Rang bei den Schülern A&B in 5:10 Minuten und 5:53 Minuten.