Kinderkonzert Peter und der Wolf in Roggenzell

Am Sonntag, 4. Dezember, gab es in Roggenzell eine Premiere: die Musikkapelle Roggenzell veranstaltete ihr erstes Kinderkonzert. Bei der Stückauswahl griff man auf einen Klassiker zurück, „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew. Den Älteren gut bekannt, dennoch machte sich Skepsis in der Kapelle breit. Ob ein solch anspruchsvolles Stück, ursprünglich für ein Sinfonieorchester komponiert, auch in einer Blaskapelle klingt?!

Unsere Dirigentin Alisa jedoch war sich dessen stets sicher und schaffte es letztendlich die größten Skeptiker zu überzeugen, gar zu motivieren. Nach einer anspruchsvollen Probearbeit präsentierten die Musikerinnen und Musiker stolz das Endergebnis in der Bearbeitung für Blasorchester mit Texten Loriots. Gesprochen wurden die Texte von Christian Hempel.

Pünktlich um 14.15 Uhr strömten zahlreiche Besucher in den Raum des Hauses Balthasar. Gebannt verfolgte das Publikum, vor allem die vielen Kinder, das Geschehen und lauschten den Klängen und der Erzählung. Sie fieberten mit den Tieren, die allesamt durch einzelne Instrumente verkörpert wurden, mit. Der Vogel, dargestellt durch die Flöte, die Ente durch die Oboe, die Katze durch die Klarinette, der Großvater durch das Fagott, der Wolf durch Hörner und die Gewehrschüsse der Jäger durch das Schlagwerk.

Peter, dargestellt durch die ganze Kapelle, erlebt ein spannendes Abenteuer vor seiner Gartentüre und schließlich gelang es ihm, den Wolf zu fangen. Um ein interaktives Erlebnis für die kleinen und großen Zuhörer bieten zu können, fand im Anschluss an den tosenden Applaus eine Instrumentenvorstellung statt. Jeder konnte verschiedene Instrumente ausprobieren und Fragen an die Musikerinnen und Musiker stellen. Wir freuten uns über die zahlreichen Rückmeldungen und freuen uns auf begeisterten Nachwuchs für die Musikkapelle Roggenzell.