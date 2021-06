Kinderhospizdienst Amalie sucht ehrenamtliche Paten

Wenn Kinder und Jugendliche von Sterben und Tod betroffen sind, hilft der ambulante Kinderhospizdienst Amalie – und der sucht jetzt ehrenamtliche Paten. Es gibt mehrere Informationsveranstaltungen.

Amalie begleitet und unterstützt als ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis Familien, deren Kinder laut Diagnose eine begrenzte Lebenserwartung haben oder lebensbedrohlich erkrankt sind, heißt es in einer Mitteilung. Die Familien werden ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung bis über den Tod hinaus begleitet. Der Dienst unterstützt auch Kinder und Jugendliche, die von einem Elternteil Abschied nehmen müssen. Träger sind die Kooperationspartner Malteser Hilfsdienst und die Stiftung Liebenau.

Ehrenamtliche Paten schenken drei bis vier Stunden Zeit pro Woche, um für das kranke Kind da zu sein, mit Geschwistern zu spielen, Hausaufgaben zu betreuen, Eltern Raum für eine Auszeit zu geben – oder „einfach nur“ da zu sein. Für diese Aufgabe sucht Amalie Männer und Frauen verschiedenen Alters, aus unterschiedlichen Lebenssituationen und Berufen. Sie werden für den Dienst geschult und qualifiziert, erhalten Supervision, bilden sich regelmäßig fort und stehen unter Schweigepflicht.

Wer sich engagieren und möchte, erhält nähere Informationen bei zwei Veranstaltungen: in Wangen am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr im Weberzunfthaus, Zunftwinkel 2; in Weingarten am Dienstag, 22. Juni, um 20 Uhr im Seminarraum Erdgeschoss, Maltesergebäude, Ettishofer Straße 3.