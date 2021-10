Kindergartenkinder ärgern sich über Müllsünder

Fast wöchentlich kommen die Kinder des Kindergartens Am Gottesacker in den Wald im Buch und spielen dort. Und fast immer ärgern sie sich, weil wieder jede Menge Menschen dort unterwegs waren und Müll hinterlassen haben. Deshalb haben die Kinder der Grünen Gruppe viele Bilder gemalt, auf denen sie das Müllthema in den Mittelpunkt stellten. Beim Fototermin im Buch haben sie auch berichtet, was sie schon beobachtet haben. Hannes und Paula haben zum Beispiel schon einen Mann gesehen, der eine Mülltüte im Wald ablegen wollte. „Er hat sie einfach ausgeleert und ist dann weggerannt“, berichten die Beiden heute noch verärgert.

Bettina Fiorese, die die Malaktion initiiert hat, weiß, dass das nicht nur ein Problem im Buch ist. „Unsere Kinder sind sensibilisiert für das Thema, weil bei uns immer wieder von Menschen Müll einfach über den Zaun in unseren Garten geworfen wird. Den sammeln wir immer auf“, sagt sie. Und deshalb haben die Kinder auch eine ganze Menge Ideen, was mit ertappten Müllsündern passieren sollte. Jacob findet, man müsste Kleber im Wald verteilen, damit sie hängen bleiben, bis die Polizei sie festnehmen kann.

Hannes will Fallen aufstellen. Jona möchte eine Drohne fliegen lassen, damit das Gelände überwacht werden kann. Leni meint, eine empfindliche Strafe über 500 Euro müsste eine abschreckende Wirkung haben. Und Paula sagt: „Wer erwischt wird, soll die ganze Stadt aufräumen.“

Und gemeinsam mit den Erzieherinnen Silke Wachter und Nadine Michel hoffen alle, dass irgendwann ein Schild die Müllsünder auf ihr illegales Tun hinweist und die Menschen grundsätzlich ihren Müll wieder mitnehmen.