Kindergarten St. Raphael erhält Strom vom Dach

Auf dem Dach des neuen Kindergartens St. Raphael in Primisweiler hat die Bürgerenergie-Genossenschaft Region Wangen (BEG) ihre nunmehr 13. Photovoltaikanlage (PV-Anlage) errichtet. Wie die Stadt Wangen mitteilt, bot sich das Gebäude aufgrund der Lage und wegen seiner Ausrichtung nach Süden hin bestens an. Zudem betreibe die BEG auf den benachbarten Gebäuden der Turnhalle und der Grundschule seit 2015 zwei PV-Anlagen.

Die beiden am besten gelegenen der vier nach Süden ausgerichteten und um 19 Grad geneigten Dachflächen seien mit insgesamt 96 leistungsstarken 310 Watt peak (Wp) Modulen belegt worden. Die Leistung der PV-Anlage betrage 29,8 Kilowatt peak (kWp). Der Investitionsaufwand belaufe sich auf rund 35 000 Euro.

Module wurden „geschuppt“ verlegt

„Optisch und technisch anspruchsvoll war die Montage auf den Blechdächern“, sagt der technische Geschäftsführer der BEG, Wolfgang Friedrich. So seien schwarze Module verwendet worden, um sich in der Farbe optisch an das dunkle Grau des Blechdachs anzupassen. „Die technische Besonderheit bestand darin, dass die Module nicht wie sonst üblich in sich eben und parallel zum Dach liegen, sondern ‚geschuppt‘ nach oben versetzt, verlegt wurden.“ Für das Auge sei der Höhenversatz jeder Modulreihe kaum sichtbar. Er bewirke jedoch, dass im Winter bei Schneefall größere Schneebretter verhindert werden, die schnell abrutschen, wenn Tauwetter einsetzt. Dies sei wichtig, um den Freibereich sichern und die Kinder, die auch im Winter den Außenbereich nutzen wollen, vor Dachlawinen zu schützen.

Die PV-Anlage ist laut Mitteilung als sogenannte Überschusseinspeisung konzipiert. Der erzeugte Solarstrom werde dabei zuerst im Kindergartengebäude verbraucht, erst danach der Überschuss ins öffentliche Netz eingespeist. Die Messung erfolge durch geeichte Stromzähler. Die Anlage sei seit dem 12. Februar am Netz. „Die bisherigen Erträge sind überaus erfreulich“, sagt Friedrich. „Sie liegen deutlich über der Prognose. Insgesamt erwarten wir etwa 32 000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr. Das entspricht einer CO2-Minderung von gut 20 Tonnen.“

Neue Anlage ergänzt den Bestand

Die neue PV-Anlage am Kindergarten ergänzt den Bestand der BEG am Schulkomplex. Mit diesen inzwischen 115 kWp PV-Leistung lassen sich in Primsweiler jährlich etwa 130 000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugen, teilt die Stadt Wangen wieter mit. Das sei gut ein Viertel des Gesamtertrages aller 13 Anlagen der BEG.

Mit der neuen Anlage liege die BEG im Trend, denn das Jahr 2020 scheine ein sehr gutes Sonnenjahr zu werden. Dazu Friedrich: „Insbesondere die Monate April und Mai waren außergewöhnlich ertragsreich. Daher liegen wir – Stand heute – bei allen Anlagen bisher deutlich über den Ergebnissen des Vorjahres. So wird die BEG dieses Jahr erstmals in der Geschichte der Genossenschaft die Grenze von 500 000 Kilowattstunden im Jahr erzeugtem Solarstrom deutlich überschreiten. Das ist sehr erfreulich!“