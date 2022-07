Kinderfestlauf auf neuer Strecke

Der Kinderfestlauf wird in diesem Jahr baustellenbedingt auf einer neuen Strecke durchgeführt. Start und Ziel befinden sich am Sonntag, 24. Juli, wie bisher im Allgäu Stadion. Dies teilt die SG Niederwangen mit.

Die Strecke führt demnach auf der Jahnstraße entlang bis zur Stadthalle und biegt dann noch vor der Baustelle nach rechts ab. Dort mündet sie in den Aumühleweg und verläuft dann über die Brücke auf die Argeninsel. Die Strecke wird linksseitig des Kanals bis zur nächsten Brücke fortgeführt und verläuft dann über die Brücke zurück in den Kanalweg. Von dort geht es dann in den Fußweg zwischen Stadion und RNG und führt zurück zum Stadion.

Erneut besteht für Spätentschlossene noch eine Online-Anmeldemöglichkeit über die Homepage der SG Niederwangen unter www.sg-niederwangen.de oder unter der Homepage des Kinderfestes www.kinderfest-wangen.de, heißt es weiter. Die Online-Anmeldung schließt am Mittwoch, 20. Juli, um 20 Uhr. Nachmeldungen sind allerdings am Kinderfestsonntag möglich. Dabei wird eine Nachmeldegebühr von zwei Euro berechnet. Nachmeldungen sind am Sonntag im Stadion von 12.30 bis 13.15 Uhr möglich.

Professionelles Zeiterfassungssystem

Die Kosten für die Zeiterfassung trägt die Kinderfestkommission. Da ein professionelles Zeiterfassungssystem eingesetzt wird, entstehen pro Anmeldung Kosten für die Startnummer. Die SG Niederwangen bittet deshalb die angemeldeten Kinder und Jugendliche um Teilnahme. Bereits angemeldete Kinder können ihre Daten unter der Teilnehmerliste einsehen und gegebenenfalls Änderungswünsche über dieses Portal anmelden.

Die Startnummernausgabe befindet sich direkt am Eingang des Allgäu Stadions. Von dort können die Schüler und Eltern in das Stadion gelangen. Die Kinderlaufstrecke wird ab 13 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Die Startnummernausgabe wird um 13 Uhr geöffnet. Das Organisationsteam bittet um rechtzeitige Abholung der Startnummern, da 15 Minuten vor dem Start aus Sicherheitsgründen die Ausgabe für den jeweiligen Lauf beendet wird.

Lauf findet bei jedem Wetter statt

Um 14 Uhr beginnt der Kinderfestlauf mit dem Zeitlauf der Grundschüler der 1. und 2. Klasse. Um 14.15 Uhr starten dann die Schüler der Klassen 3 und 4. Start für die Schüler der weiterführenden Schulen wird dann um 14.30 Uhr sein. Um 14.50 Uhr werden die Gruppenläufer auf die Strecke geschickt. Nach dem Motto „Sport macht Spaß“, geht es beim Gruppenlauf nicht um Schnelligkeit, sondern um das gemeinsame Erlebnis beim Laufen. Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.

Wie im letzten Jahr wird die T-Shirt-Ausgabe bereits ab 15.30 Uhr am Festzelt geöffnet. Gegen Vorlage der Startnummer können die Schüler dort ihr Kinderfestlauf-T-Shirt abholen.

Um 16 Uhr beginnt die Siegerehrung. Nach der Siegerehrung erhalten die Teilnehmer des Gruppenlaufs ihre Urkunden an der Ausgabestelle im Festzelt. Die Zeitläufer erhalten die Urkunden direkt bei der Siegerehrung. Die Organisatoren bitten die Kinder, zur Siegerehrung zu kommen, da Pokale und Medaillen nur an anwesende Kinder ausgegeben werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.