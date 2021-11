Kinderchor Pfärrich bringt Weihnachts-CD heraus

Der Kinderchor Pfärrich startet nach knapp zwei Jahren Pause mit einer Weihnachts-CD wieder durch, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

2011 hat der Chor eine CD herausgebracht, das Ganze ist nun mit Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren wiederholt worden. Im Tonstudio von Norbert Wenzler – Ton Team record in Schattbuch, Amtzell – haben die Teilnehmer an zwei Wochenenden 18 Titel aufgenommen. Darunter viele bekannte Lieder mit eigenen Weihnachtstexten, die für die Krippenspiele in den vergangenen 26 Jahren geschrieben wurden. Das Arrangement aller Titel übernahm Norbert Wenzler.

Erwerben können Interessierte die Weihnachts-CD oder auch USB-Sticks in der Bäckerei Schellinger, Raiffeisenmarkt Peter Rast und Gemeindeverwaltung Amtzell.