Kinderbrücke sagt Dankeschön

Durch die Wunschbaum Aktion in und mit der Kreissparkasse Ravensburg konnten Weihnachten 2021 so viele Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllt werden wie noch nie.

200 Kinder aus bedürftigen Familien durften Wunschbriefe schreiben. Die Bürger der Städte Wangen, Leutkirch, Isny, Kißlegg und deren Teilgemeinden beteiligten sich rege an der Aktion. Die Wunschsterne an den Christbäumen in den Sparkassen Filialen fanden regen Absatz und der Rücklauf an liebevoll eingepackten Geschenken aller Arten war grandios. Alle Wünsche konnten erfüllt werden und nur drei davon ergänzte die Kinderbrücke noch auf ihre Kosten.

Die Geschenke waren allesamt liebevoll verpackt und mit Herz geschenkt worden, das konnte man sehen und auch aus vielen Gesprächen mit Schenkenden erfahren. Die Vorsitzende der Kinderbrücke, Gräfin Sophie von Waldburg Zeil, und ihr Team danken deshalb allen Spendern und Spenderinnen ganz herzlich. „Zusammen haben wir sicher viele Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Ein Geschenk konnten wir persönlich übergeben. Der Junge sagte freudestrahlend, dass er nicht wisse, wann er zum letzten mal ein Geschenk bekommen habe und freute sich riesig“.

Die Kinderbrücke möchte die Freude der Kinder und den Dank gerne an alle weitergeben, die sich an dieser schönen Aktion beteiligt haben. Die überwältigende positive Resonanz ermutigt uns, diese Wunschbaum Aktion auch im kommenden Advent wieder durchzuführen.