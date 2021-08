Kinderbibeltag in Untermooweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei Bauer Weber in Untermooweiler wurde zu Beginn der Sommerferien ein Kinderbibeltag der evangelischen Kirchengemeinde angeboten. Die Kleinen und die Großen hörten von dem Menschen Petrus und wie er und seine Freunde sich Jesus schlosse. Die Mitarbeiter*innen spielten, erzählten, beteten und übernachteten mit den Kindern jeder in seinem eigenen Zelt. Herzlichen Dank an das Ehepaar Weber für die freundliche Aufnahme auf dem Bauernhof. Die Kinder schauten neugierig den Kühen zu und hörten zu, was Bauer Thomas Weber zu erzählen hatte.