Kinder und Jugendliche malen Wangen

Eine Woche lang haben sich Kinder und Jugendliche sowie junge Geflüchtete mit Wangen, seinen Plätzen und Bauwerken beschäftigt. Die 9- bis 15-Jährigen malten, wie sie die Stadt sehen.

Die geflüchteten Mädchen und Jungen wurden zunächst von vier Vertretern des Städtischen Jugendhauses und dem Team Jugendarbeit durch Wangen geführt, so die Pressemitteilung der Stadt. Dabei entstanden Fotos, die später über einen Beamer auf Leinwände oder Papier übertragen und dann abgemalt wurden.

Initiiert wurde dieser „Reisende Malort“ durch den Künstler und Leiter der Kunstschule Pfullendorf, Till Schilling-Mönig. Er setzte das Projekt gemeinsam mit der Diplom-Kunsttherapeutin Lucia Thanner sowie dem Team Jugendarbeit um. Auch der Familien- und Frauentreff sowie die Integrationsbeauftragte der Stadt Wangen unterstützten bei der Umsetzung. Das Projekt wurde komplett vom Bundesprogramm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ gefördert. Weil es nicht nur – wie zunächst geplant – ältere Teilnehmer, sondern auch jüngere ansprach, entschied sich das Team um Till Schilling-Mönig dazu, die Gruppe in zwei Projekte zu teilen.

Die großen Leinwände für das Rathaus und die Stadttore bauten die Jugendlichen mit Holz und Leintüchern aus dem Gebrauchtwarenladen. Vor allem für die Mädchen sei dies eine tolle Erfahrung gewesen, berichtet das Team. Mit Begeisterung hätten sie den Umgang mit dem Akkuschrauber und anderen Werkzeugen gelernt.

Am Sonntag, 3. Oktober, werden die Bilder zum Abschluss der „Interkulturellen Woche“ in der Stadtbücherei gezeigt. Dort werden ab 18 Uhr auch die Videos des Projekts „Vielfalt ans Licht“ zu sehen sein. Diese Interviewreihe befragt Wangenerinnen und Wangener danach, warum sie hier„hängen bleiben“ und was die Stadt für die Menschen vor Ort ausmacht.