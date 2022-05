Kinder- und Jugendchor der Jugendmusikschule probt in Rot an der Rot

Nach über zwei Jahren coronabedingter Pause durften 33 Kinder und Jugendliche aus Isny und Wangen wieder auf Chorreise gehen. Zusammen mit zwei Betreuerinnen und ihrem Chorleiter Christian Feichtmair verbrachten die jungen Sängerinnen und Sänger ein Probenwochenende im Bildungshaus St. Norbert im Kloster Rot an der Rot. Es wurde intensiv in den ehrwürdigen Klostermauern geprobt und gesungen, heißt es in der Pressemitteilung. Nun freuen sich alle auf das gemeinsame Chorkonzert am Sonntag, 3. Juli, ab 17 Uhr in der Wangener Waldorfschule. Unter dem Titel „For the Beauty of the Earth“ präsentieren die Chöre der Jugendmusikschule die schönsten Chorsätze der vergangenen Jahre, heißt es in der Mitteilung abschließend.