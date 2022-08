Kinder spielen in „Mini-Wangen“ städtisches Leben nach

In dieser Woche läuft wieder das Kinderferienprogramm im städtischen Jugendhaus. In „Mini-Wangen“ in der Leutkircher Straße spielen die teilnehmenden Kinder das Leben einer Stadt nach – mit allem, was dazu gehört. Die Pressegruppe berichtet.

Montag: Die Presse hat heute die Wahlkandidaten interviewt, die sich für die Bürgermeisterwahl aufgestellt haben, „Es hat sehr Spaß gemacht.“ Jedoch kam es zu Problemen mit der Bank, da sie mehrere Anklagen zerrissen haben. Die Bank ist dafür zuständig, Essenszettel zu verkaufen und Kosten zu verwalten. Außerdem hat die Presse Interviews zu allen 6 Bereichen gegeben, darunter die Bank. Der erste Bereich, der interviewt wurde, war der Zirkus. „Was wird hier geübt?“ „Jonglieren, Pedalo fahren und wir haben ein Zirkuszelt beantragt“. Nach dem Zirkus ging es zum Bauhof: „Wir haben Pistolen für die Polizei gebaut.“ Außerdem hat der Bauhof Sonderwünsche, wie zum Beispiel Tablets, angefertigt. Von den Wahlkandidaten wurden Bilder gemacht, die in die Schmückerei gebracht wurden. Aus diesen wurden daraufhin Wahlplakate erstellt. Neben der Schmückerei gibt es auch eine Näh-Ecke die unter anderem Kissen erstellt haben. Die Küche war dafür zuständig zu kochen. Es gab Spaghetti-Bolognese und gegen Mittag durfte sich jeder Bereich hinsetzen und zusammen zu Mittag essen.

Dienstag: Am Morgen ging es in der Presse bescheiden los. Es wurden die verschiedenen Bereiche interviewt, Texte verfasst und an der „Mini Wangen“ gearbeitet. Danach verschlug es die Bewohner von Mini-Wangen zum Rathaus, woraufhin sie ihre Stimme für die Wahl abgeben konnten. Nachdem jeder seine Stimme abgegeben hatte, ging es zum Pizza essen. Da konnte jeder seine Pizza nach Belieben belegen. Dann ging es auch schon direkt los mit der Verkündung des Bürgermeister Amtes, diese von Frau Exo, die als Stellvertretung für den Bürgermeister Herr Lang da war, geleitet wurde. Auch war der Lions Club mit einer Spende von 1500 Euro mit dabei. Dieser wurde zusammen mit Frau Exo von der Presse interviewt.