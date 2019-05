17 Kinder haben am Sonntag, 5. Mai, in der Deuchelrieder Petruskirche das Sakrament der Heiligen Erstkommunion empfangen. Im Festgottesdienst wurde das Leitwort der Vorbereitungszeit „Ich bin ein Sonnenstrahl Gottes“ aufgegriffen und in Verbindung gebracht mit der Zusage Jesu: „Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel, sondern stellt es auf den Leuchter. Ihr seid das Licht der Welt.“