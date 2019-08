Kinder aus Mini-Wangen suchen „das Weite“

Die Kinder aus Mini-Wangen haben am Mittwoch „das Weite“ gesucht. Sie waren an vielen Stellen in der Stadt unterwegs. Einige schauten in der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ vorbei.

Lara und Katharina von der Pressegruppe berichten: „Am dritten Tag war der Ausflugstag. Es ging einmal zum Rettungsdienst, zur Feuerwehr, zum Bauhof, zur Schwäbischen Zeitung, ins Rathaus, die Küche war auf dem Markt einkaufen und der Zirkus gab dort eine Zirkusvorstellung. Die Kinder vom Bauhof haben dort kleine Vogelhäuschen gebaut.

Beim Rettungsdienst konnten die Kinder sehen, wie es bei einem Unfall abläuft und durften sogar auf der Rettungsliege Probel ilegen. Die Küche war gut einkaufen und hat leckeres Gemüse mit Kräuterdip und Obst gezaubert. Auch bei der Feuerwehr gab es viel zu entdecken! Die Kinder durften sogar mit dem Feuerwehrauto fahren.

Im Rathaus gab es eine Führung von Oberbürgermeister Herr Lang persönlich. Dabei konnten die kleinen Bürger viel über das Rathaus erfahren, sogar das alte Gefängnis, das heute das Standesamt ist, haben sie besichtigt.

Wie die Zirkusvorstellung war können wir leider nicht berichten, da wir den Artikel um 13.12 Uhr geschrieben haben und die Artisten immer noch nicht zurück waren. Wir von der Presse, ,Chicken wings’, waren mit ein paar anderen bei der Schwäbischen Zeitung. Bei der Schwäbischen Zeitung haben wir viele Fragen gestellt zum Beispiel: Seit wann gibt es die Zeitung?“ Diese und andere Fragen beantwortete Redaktionsleiter Jan Peter Steppat. So erfuhren die Kinder auch, dass der Arbeitstag von Journalisten eher spät beginnt, aber auch vergleichsweise spät endet. Außerdem beschrieb er, wie die fertigen, digital produzierten Zeitungsseiten ins Druckhaus nach Weingarten kommen und nachts dann gedruckt in den Haushalten landen.

Großes Interesse hatte die Gruppe auch, als sie am Bildschirm sahen, wie Texte und Bilder auf einer Seite landen.