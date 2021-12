Kim Marschel ist die schnellste deutsche Skifahrerin in der U18

Für Kim Marschel vom SC Oberstaufen ist das Jahr 2021 sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Die Skifahrerin, die in Wangen wohnt und dort aufs Wirtschaftsgymnasium geht, wurde deutsche U18-Meisterin in der alpinen Kombination. Zuvor hatte sie schon bei zwei Rennen des internationalen Skiverbands FIS in Italien Siege eingefahren.

Unter strengen Hygienevorschriften fanden am Götschen in Bischofswiesen kurz vor Weihnachten fünf internationale FIS-Punkterennen mit Wertung zur deutschen Jugendmeisterschaft (U18/21) statt. Für die Skiläuferinnen aus acht Nationen war es laut Mitteilung ein Wettkampfmarathon, bei dem sie zeigen konnten, dass die Vorbereitungslehrgänge im Sommer etwas gebracht haben. Die Pistenverhältnisse waren „sensationell gut und der Sonnenschein tat sein Übriges, um für beste Voraussetzungen zu sorgen“, wie der SC Oberstaufen schrieb. Gefahren wurde am Götschen in allen Disziplinen, nur nicht in der Abfahrt.

Nachdem Kim Marschel knapp zwei Wochen zuvor ihre ersten beiden FIS-Siege – jeweils im Slalom – im Passeiertal in Italien gefeiert hatte, durfte sie auch im Europacup im italienischen Ahrntal starten. Dort wurde die 17-Jährige einmal 48., beim zweiten Slalom schied sie im zweiten Durchgang aus.

Aufgrund dieser jüngsten Erfolge war mit der Wangenerin natürlich bei den FIS-Wettkämpfen mit Wertung zum deutschen U18/21-Titel in der alpinen Kombination zu rechnen. In der ersten Disziplin, dem Super G, fuhr Marschel auf Rang fünf und legte damit den Grundstein für eine Platzierung unter den besten Drei. In ihrer Spezialdisziplin, dem Slalom, legte Marschel in 1:41,04 Minuten die Laufbestzeit in der U18 hin – nur die U21-Fahrerin Emma Aicher war schneller. Damit sicherte sich Marschel die Goldmedaille in der alpinen Kombination der U18. Silber und Bronze sicherten sich Emily Wörle (1:43,28, SC Bad Tölz) und Christina Leitner (1:44,51, SC Schliersee).

Für die 17-jährige Kim Marschel war es laut Mitteilung der erste deutsche Meistertitel bei nationalen Jugendtitelkämpfen seit dem Einstieg auf FIS-Ebene in der vergangen Saison.

Die Ergebnisse der FIS-Rennen am Götschen (U18/21):

Riesenslalom: 1. Emma Aicher (SC Mahlstetten, 1:55,39 Minuten); 2. Lucy Margreiter (SC Starnberg) und Paulina Schlosser (SC Kreenheitstetten, 1:57,95); 4. Charlotte Lingg (Liechtenstein, 1:58,09); 5. Kim Marschel (1:58,57) – Super G: 1. Emma Aicher (SC Mahlstetten, 54,53 Sekunden); 2. Katrin Hirtl-Stanggassinger (WSV Königssee, 55,04); 3. Emily Wörle (55,38); 4. Antonia Kermer (SK Berchtesgaden, 55,65); 5. Kim Marschel (55,68) – Super G: 1. Emma Aicher (54,42); 2. Katrin Hirtl-Stanggassinger (55,14); 3. Kim Marschel (55,27); 4. Anna Schillinger (SWC Regensburg, 55,40); 5. Emily Wörle (55,70) – Alpine Kombination (Super G und Slalom) – 1. Emma Aicher (1:39,09 Minuten); 2. Lara Klein (SC Lenggries, 1:40,79); 3. Kim Marschel (1:40,86); Sophia Zitzmann (SC Gaissach, 1:41,58); 5. Paulina Schlosser (1:41,60) – Riesenslalom: 1. Emma Aicher (1:56,87 Minuten); 2. Martina Willibald (SSC Jachenau, 1:57,84); 3. Paulina Schlosser (1:58,11); 7. Kim Marschel (1:59,36).