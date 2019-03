Kim Marschel fährt zu Bronze

Skifahrerin Kim Marschel aus Wangen ist mit einem dritten und einem vierten Platz von den deutschen Schülermeisterschaften zurückgekehrt. Dank dieser Erfolge wird sie die deutsche Schülerinnenrangliste in ihrer Altersklasse in der kommenden Saison anführen.

Auf den Weltcupstrecken in Garmisch-Partenkirchen fuhr Marschel zunächst im Slalom auf Rang vier, obwohl sie den ersten Durchgang verpatzte. Der Riesenslalom wurde wegen brüchiger Piste abgesagt. Der Super-G konnte aber stattfinden. Obwohl Marschel die extra langen Bretter im Training nur ein paar Mal anschnallen konnte, fuhr sie in 57,87 Sekunden auf der Kandahar auf den dritten Platz und holte Bronze. Mit drei weiteren Einsätzen – beim Jugendcup am Nebelhorn, auf der Zugspitze und in Abetone/Italien – wird Marschel die Saison beenden.