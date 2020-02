Kim Marschel überzeugt im Nationalanzug

Im spanischen Baqueira-Beret haben sich von Montag bis Donnerstag die besten Nachwuchsschüler der U16 im Ski alpin getroffen. Fahrer aus zehn Nationen traten beim Wettbewerb der OPA (Organisation der Alpenländer-Skiverbände) in Zusammenarbeit mit dem Weltverband FIS an. Diesen Wettbewerb gibt es jedes Jahr, dieses Mal waren sieben Sportlerinnen und sieben Sportler aus Italien, Frankreich, Österreich, Slowenien, Schweiz, Spanien, USA, Andorra, Tschechien und Deutschland am Start. Mittendrin im Super G und Riesenslalom: Kim Marschel aus Wangen.

Sie gehört in der U16 deutschlandweit zu den Besten und damit auch zu den größten deutschen Alpin-Nachwuchshoffnungen. Marschel wohnt in Hergatz und besucht das Berufliche Gymnasium in Wangen. Am Dienstag im Super G erwischte sie im oberen Teil der Strecke nicht die Ideallinie, dennoch fuhr sie auf den zweiten Platz in 1:10,14 Minuten nach der Österreicherin Victoria Bürgler (1:10,03), gefolgt von der Österreicherin Victoria Olivier (1:10,57).

Bei den Männern fuhr Marschels Mannschaftskollege Silvan Veit aus Rettenberg auf den sechsten Rang in 1:09,59 Minuten. Auch bei den Männern dominierten die Franzosen und Österreicher. Augustin Berthet aus Frankreich sicherte sich den Sieg in einer Zeit von 1:09,03 Minuten.

Im Riesenslalom hatte Kim Marschel laut Mitteilung einen schlechteren Tag erwischt und kam nach einer fehlerhaften ersten Fahrt im zweiten Durchgang noch auf Platz zehn in 2:02,70 Minuten. Auch hier dominierte Österreich: Victoria Olivier gewann in 1:58,49 Minuten vor zwei Teamkolleginnen. Bei den Männern fuhr wieder Silvan Veit als bester Deutscher in 1:58,93 auf Platz 14. Diese Disziplin gewann Dylan Hacquard aus Frankreich (1:55,04).

Der Abschlusswettkampf in Spanien war ein Teamslalom mit 18 Mannschaften. Dort wurde das deutsche Team mit Kim Marschel und Silvan Veit Vierter.