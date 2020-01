Kettenreaktion der guten Laune

Ein Höhepunkt der Wangener Altstadt-Konzerte: Das Marimba-Quartett hat am vergangenen Sonntag sein Publikum in der Stadthalle begeistert – einmal nachmittags mit verkürztem Programm für Kinder und dann mit einem abendfüllenden Konzert. Katarzyna Mycka, Slawomir Mscisz, Conrado Moya und Filip Mercep zelebrierten ein spielfreudiges musikalisches Fest mit zündender Virtuosität.

2,5 Meter Instrument wollen erst einmal beherrscht werden. Dem Quartett gelang dies mit einer Leichtigkeit, die schlicht von Anfang an begeisterte. Auch weil die Musiker selbst unglaubliche Freude am gemeinsamen Musizieren ausstrahlten.

In „Transmigration“ von Phillip Richardson (geboren 1986) wogten die Klangfelder über die ganze Breite der Instrumente von links nach rechts und wieder zurück. An- und abschwellende Akkorde, feine dynamische Abstufungen und bruchlose Übergänge zwischen den einzelnen Instrumenten zeugten von einem intensiven gemeinsamen Agieren.

Die Schilderung des balinesischen Strandes „Yeh gangga“ von Rüdiger Pawassar (geboren 1964) war nicht weniger beeindruckend: Man schmeckte das Salz in der Luft, hörte Meer und Palmen rauschen, sah den weißen Sand. Minimal rhythmisch versetzte Akkorde zeigten die Komplexität des Werkes, das mit einem ausgesprochen sinnlichen Vergnügen einherging. Träumerische Stimmung verband sich mit hellem, leuchtendem Klang, und ein weit gespanntes Netz aus Tönen nahm die Zuhörer gefangen.

In den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) entfaltete sich ungebremst spielerische und gestalterische Virtuosität . In der Bearbeitung von Katarzyna Mycka und Conrado Moya erhielt die barocke Musik ein neues Klanggewand. Äußerst elegant und exakt aufeinander abgestimmt, konnte man sich an Vielfalt kaum statthören. Ein lebendig atmendes Ganzes entstand, aufgeladen mit Spielfreude, Bewegung und dynamischer Rafinesse. Nicht barocke Strenge und Ernst standen im Vordergrund, sondern der Effekt und der Affekt, Wirkung und Gefühl. Eine Kombination, die Bachs Komposition gut zu Gesicht stand.

Der „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens (1835 bis 1921) lebt von der Verbindung von Text und Musik. Den Text übernahm Johannes Hitzelberger und zauberte mit den Version von Simon Klemke eine heitere, fröhliche Stimmung in den Saal. Die Musik, gespickt mit zahlreichen Zitaten und Anspielungen auf andere Komponisten war ein unbescherter musikalischer Spaß, eine vergnügliche Menagerie voller Witz und Esprit.

Das Quartett hatte tierischen Spaß daran, die einzelnen Charaktere musikalisch auszufüllen. Der majestätische Löwe, die gackernden Hühner, Elefant und Schildkröten, Fische und Fossilien: Plastisch und mit viel Feingefühl fegte ein Wirbelwind aus Tönen und musikalischen Einfällen durch die Stadthalle. Die Begeisterung an Musik und Text übertrug sich von den Musikern nahtlos auf das Publikum.

Es war eine Kettenreaktion der guten Laune, berauschend und zugleich ästhetisch absolut befriedigend. Das Bild aus Klemkes Textversion von den Fischen, die komplizierte Figuren in perfekter Formation darbieten, passte hier exakt. Genau das hat das Marimba-Quartett verwirklicht, und das mit einer Leichtigkeit und Lässigkeit, die erstaunt und begeistert.