Kennzeichen-Dieb schlägt in Wangen zu

Ein seltsames Hobby scheint laut Polizei einen Zeitgenossen im Raum Allgäu-Bodensee umzutreiben. Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagvormittag wurden demnach in der Wangener Straße „Am Waltersbühl“ an insgesamt drei Pkw jeweils das hintere Kennzeichenschild aus der Kennzeichenhalterung herausgenommen und gestohlen. Die Kennzeichenschilder wurden bereits am Dienstag nach der Mitteilung eines anonymen Hinweisgebers bei der Polizeiinspektion Lindau mit weiteren Kennzeichen in der Lindauer Aach bei Lindau am Bodensee aufgefunden. Hinweise zum Diebstahl der Kennzeichenschilder in Wangen erbittet das Polizeirevier Wangen unter Telefon 07552/9840.