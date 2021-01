Keine „totale Bewirtschaftung aller Parkplätze“

Vor der einstimmigen Verabschiedung des städtischen Finanzetats für das laufende Jahr haben die Vorsitzenden der vier Gemeinderatsfraktionen (CDU, GOL, Freie Wähler, SPD) sowie der FDP-Gruppensprecher ihre Haushaltsreden gehalten. Nachfolgend der komplette Wortlaut des Beitrags von Mathias Bernhard (CDU):

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lang,

sehr geehrte Frau Winder und Frau Eisele mit dem gesamten Team in der Kämmerei,

sehr geehrte Frau Exo, sehr geehrter Herr Ritter,

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wangen,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,

sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer in der Stadthalle,

wir stehen am Anfang des neuen Jahres 2021. Schon wieder ist ein Jahr vorbei. Ein Jahr, das uns allen in tiefer Erinnerung bleiben wird.

Vor einem Jahr, bei der Beschlussfassung des Haushaltes 2020 wusste man vom Corona-Virus, doch es war für uns weit weg. Keiner hätte jemals gedacht, dass es uns und unser ganzes öffentliches Leben wenige Wochen später und darüber hinaus bis zur jetzigen Stunde fest im Griff haben wird.

Sie, Frau Winder mit der ganzen Verwaltung, sind vor mächtige Aufgaben gestellt worden, die Steuerflüsse, Beiträge, Entgelte und vieles mehr sind nicht mehr wie gewohnt eingegangen, aber Sie haben schnell reagiert. Sie Herr Oberbürgermeister Lang haben Anfang April Sicherungsentscheidungen zum Vollzug des laufenden Haushaltes treffen müssen. Die Haushaltsstrukturkommission wurde ins Leben gerufen, alle Fachbereiche der Stadtverwaltung wurden kritisch beleuchtet, um Einsparpotentiale auf der einen und Ertragspotentiale auf der anderen Seite aufzuspüren. Es konnten im investiven Bereich 2,7 Mio. Euro eingespart werden, die Haushaltsansätze wurden zu 70 Prozent der Bewirtschaftung freigegeben.

Das Gesamtjahr 2020 kann im Nachgang beim Haushaltsvollzug trotzdem als positiv bewertet werden. Durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land in Höhe von 5,7 Millionen Euro war die Stadt handlungsfähig und konnte ihre Aufgaben in weiten Teilen erfüllen. Hier gilt der Dank an unseren Bundes- und Landtagsabgeordneten.

Einen weitereren Dank wollen wir an dieser Stelle den vielen Menschen in unserer Stadt aussprechen, die von den Auswirkungen der Pandemie direkt betroffen sind. Den Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegerinnen und Pflegern in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kindertageseinrichtungen, den Lehrerinnen und Lehrern in unseren Schulen, sowie allen Menschen im Handels- und Dienstleistungsbereich, die unser tägliches Leben aufrecht erhalten, sagen wir Danke!

Sie alle sind vor noch nie dagewesene neue Herausforderungen gestellt worden. Auch den Bürgerinnen und Bürgern, die in dieser schweren Zeit den schwer gebeutelten Einzelhandel, mit Ihrer Treue - sei es über Gutscheinkäufe oder Bestellung und Abholung - unterstützt haben, möchten wir Danke sagen. Zuletzt wollen wir den Kindern und Jugendlichen in den Kindergärten und Schulen, mit ihren Familien danken. Diese Zeit verlangt extrem viel von jedem Einzelnen ab. Federführend in der Verwaltung von Frau Exo mit Ihrem Team.

Nun zum Haushalt:

Uns ist heute bewusst, dass dies nur eine Stichtagsbetrachtung sein kann. Der Haushalt wurde im Sommer 2020 erstellt: So ist Ihrem Vorbericht und Ausblick von der vergangenen ersten Welle der Pandemie ausgegangen worden. Welche Auswirkungen der aktuelle Lockdown für unseren Haushalt 2021 haben wird, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Basisdaten für diesen Haushalt

- Der Ergebnishaushalt hat ein Defizit von circa minus zwei Millionen Euro, die Abschreibungen von circa acht Millionen Euro können nicht vollständig erwirtschaftet werden. Der Haushalt kann also nicht ausgeglichen werden.

- Eine Kreditaufnahme von 3,6 Mio. Euro ist daher vorgesehen.

- Der Schuldenstand zum Jahresende 2021 erhöht sich auf fast 23 Mio. Euro.

- Das Regierungspräsidium Tübingen weist bei der Genehmigung des Haushaltes 2020 auf eine nachhaltige Haushaltswirtschaft hin. Wir müssen nach dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit handeln, wonach jede Generation die von Ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften muss, damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden. Dies gelingt uns aktuell nicht.

- Die Ertrags- und Aufwandssituation muss verbessert werden.

- Geplante Investitionen müssen auf Notwendigkeit überprüft werden.

Diese Hinweise sollten wir uns als Gemeinderat bei jeder Entscheidung in Erinnerung rufen.

Die angespannte Haushaltslage spiegelt natürlich die großen Investitionen bei Neubau und Sanierung in unsere Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, in unsere Kindergärten und Schulen wider. Dies sind unsere Pflichtaufgabenbereiche die wir als CDU-Fraktion auch in vollem Umfang unterstützt haben, und in Zukunft auch weiterhin unterstützen werden.

Natürlich sind große Beträge für Sanierungen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen geflossen, genannt soll unser schönes Freibad Stephanshöhe sein, mit über 6 Mio. Euro, eine außerordentliche Maßnahme.

Überlegungen sind anzustellen, welche Liegenschaften notwendig für die Aufgabenerfüllung der Stadt sind, die auch veräußert werden können. Hier denken wir unter anderem an das GEG-Gebäude und die alte Jugendmusikschule an der Lindauer Straße. Darum unterstützen wir auch ausdrücklich den Beschlussvorschlag 6.

Auch bei der Umsetzung von Projekten ist es nur mehr denn je wichtig, klare Finanzrahmen zu haben und diese auch einzuhalten! Bisher hat die Stadt Wangen immer sehr vorsichtig geplant und durfte sich über mehr Steuereinnahmen freuen. Mehrausgaben bei laufenden Projekten konnten so abgefedert werden. Damit darf man jetzt jedoch nicht rechnen und sollte daher noch vorsichtiger planen. Es muss auch bedacht werden, dass sich bei Bauverzögerungen automatisch höhere Baukosten ergeben. Auch in Bezug auf Umsetzbarkeit und Zeitraum sollten Bauprojekte noch kritischer betrachtet werden.

Des Weiteren bringen wir hohe Beträge für die Landesgartenschau 2024 auf. Wir stehen mit voller Überzeugung hinter diesem Jahrhundertprojekt für unsere Stadt. Wir müssen mit Millionenbeträgen in Vorleistung treten, sind aber überzeugt, dass über die Jahre der benötigte Mittelrückfluss stattfinden wird. So arbeiten wir sukzessive wieder auf einen ausgeglichenen Haushalt im Sinne der Generationengerechtigkeit hin. Wir sind für die Mittelzuführungen von Bund und Land dankbar, ohne diese Förderungen könnte diese Stadtentwicklungsmaßnahme nicht gestemmt werden. Wir danken den Verantwortlichen der Landesgartenschau GmbH, den Investoren in diesem Gebiet. Wir freuen uns auf einen vollständig neuen Stadtteil mit Wohnen, Arbeiten und städtischen Einrichtungen, z.B. den neu zu bauenden Kindergarten in den Auwiesen.

Anmerkungen zu der Strategischen Zielplanung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht NKHR

Im Jahre 2018 und 2019 hat sich der Gemeinderat in Workshops getroffen, um die Handlungsfelder bei der strategischen Zielplanung auszuarbeiten. 2020 war dies wahrscheinlich auch Corona bedingt nicht realisierbar. Wir wollen daran erinnern, diese Zukunftsplanungen unbedingt in regelmäßigen Abständen wieder auf die Agenda zu setzen. Welche Aufgaben, Wünsche und Zielsetzungen hat die Stadt, mit welchen Themen sollten wir uns auseinandersetzen? Uns ist aber auch bewusst, dass unser derzeitiges Hauptziel die Landesgartenschau und unsere Pflichtaufgaben sind und dass wir in der mittelfristigen Finanzplanung keine großen Spielräume für Zusätzliches haben werden.

Stadtentwicklung: Wohnen, LGS

Wohnen:

Nach vielen Jahren der Planung sind nun die langersehnten Wohnbauentwicklungen in der Stadt und in den Ortschaften in der Umsetzung. Hunderte Menschen werden in den nächsten Jahren ein neues Zuhause finden. Dieses breitgefächerte Angebot für die Eigentumsbildung der jungen Familien, aber auch für den Mietmarkt war und ist uns als CDU-Fraktion sehr wichtig. Hier hat es uns gefreut, dass wir viele Wangener Unternehmer überzeugen konnten zu investieren.

Weitere Wohngebiete werden von den jungen Familien sehnlichst erwartet, die Nachfrage ist weiterhin enorm. Um auch den Mittelrückfluss zu beschleunigen, regen wir eine Auftragsvergabe der Planungsleistungen an freie Ingenieurbüros an. Wir freuen uns zudem, dass der Bund plant, den Paragraphen 13b nochmals zu verlängern.

Wir wollen hier aber zu bedenken geben, dass die städtische Infrastruktur auch mithalten sollte. Wir investieren viel in Kinderbetreuung und Schulen, müssen aber die Kapazitäten stets im Blick behalten.

Zudem hoffen auch viele Wangener Seniorinnen und Senioren auf weiteren bedarfsgerechten Wohnraum. Kleine Wohnungen im Mehrfamilienhaus mit Aufzug ist das, was sich viele wünschen. Für die Absicherung im Alter am liebsten im Eigentum. Dafür würden sicher kaum genutzte größere Wohnungen und Häuser auf den Wohnungsmarkt kommen.

LGS:

Erste Pflanzungen im Bereich des Erba-Areals wurden begonnen. Hier regen wir als CDU-Fraktion Baumpatenschaften an. Die Bereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig, beispielsweise mit Baumpatenschaften und anderen Dingen, an diesem Jahrhundertvorhaben finanziell zu beteiligen, können wir uns gut vorstellen. Auch über das Landesgartenschaugelände hinaus gibt es viele Straßenzüge denen eine Bepflanzung, z.B. mit Alleen, gut tun würde.

Verkehrsinfrastruktur

Die Weiterentwicklung unseres Stadtbusverkehrs liegt uns natürlich sehr am Herzen. Mit innovativen, bedarfsorientierten Konzepten, im finanziell machbaren Rahmen, sind wir gerne bereit, an der Entwicklung einer vernünftigen Lösung für die Stadt und die Ortschaften mitzuarbeiten.

Die zwei neugebauten Kreisverkehre in der Stadt haben sich unseren Beobachtungen zufolge schon jetzt bewährt. Nach viel Kritik in der Bauphase und einigen Anfangsschwierigkeiten schätzen die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer die neue Verkehrsführung. Wir fordern die Verwaltung auf zu prüfen, ob ggf. weitere Kreisverkehre in Wangen sinnvoll und umsetzbar sind.

Die Bahnunterführung B32 sollte mit Nachdruck weiterverfolgt werden, eine Fertigstellung im Jahre 2030 ist für uns viel zu spät und nicht vorstellbar. Wir müssen das Zeitfenster noch voller Kassen im Verkehrsetat bei Bund, Bahn und Land schnellstens nutzen.

Beim Thema Parken soll sich ja in diesem Jahr einiges tun. Vorschläge der Verwaltung aus der Haushaltsstrukturkommission können wir leider so nicht mittragen. Daher kündigen wir heute bereits Änderungsanträge an, die neben der erneuten Forderung nach dem nachgelagerten bezahlen via Schranke eine totale Bewirtschaftung aller Parkplätze um die Altstadt herum ablehnen. Gleichzeitig begrüßen wir aber den Vorschlag der Verwaltung, zügig den Bau eines Parkdecks anzugehen.

Digitalisierung

Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig eine flächendeckende Breitband- und Mobilfunkabdeckung auch im ländlichen Raum ist. Viele Beschäftigte, aktuell auch unsere Schüler sind auf ein funktionierendes Homeoffice angewiesen. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die Verwaltung dem Vorschlag der CDU-Fraktion gefolgt ist, die Kosten für einen flächendeckenden Glasfaserausbau in Wangen ermitteln zu lassen und in den nächsten Jahren auch sukzessive umzusetzen. Gleichzeitig bitten wir darum, den Druck auf die Mobilfunkbetreiber aufrecht zu erhalten, auch die letzten weißen Flecken im Stadtgebiet zu schließen. Ein wichtiges Anliegen ist uns auch die Digitalisierung unserer Schulen und aller öffentlicher Gebäude. Hier werfen wir die Frage auf, ob die bestehende Glasfaserinfrastruktur um unserer Schulen herum ausreicht, die künftigen Herausforderungen zu bewältigen.

Wirtschaft

Der Fokus unseres Einzelhandelskonzeptes muss auf unserer Innenstadt, auf unserer Altstadt und dem Waltersbühl liegen. Wangen hat die geringste Leerstandsquote in der Region. Das soll auch künftig so bleiben. Zwei Rezepte sind hierfür erforderlich. Einmal genügend Parkplätze, auch kostenlose, sowie weiterhin eine strikte Politik gegen große Discounter und Vollsortimenter. Daher begrüßen wir es, dass der Bebauungsplan Zeppelinstraße nach über 3-jähriger Beschlussfassung im Gemeinderat Rechtskraft erlangt hat. Damit wird eindeutig geregelt, welche Entwicklungen hier stattfinden können und welche nicht.

Im Bereich der Nahversorgung könnte auf dem NTW-Gelände gerne ein etwas größerer Lebensmitteleinzelhandel entstehen.

Für die arg gebeutelten Branchen, wie die Einzelhändler, Gastronomen, Soloselbständigen und andere Betroffene, die die Leidtragenden der pandemiebedingten Schließungen sind, sollten falls möglich mit der Stadt Lösungen erarbeiten, um Geschäftsaufgaben zu vermeiden. Wichtig wäre zudem der Aufbau eines virtuellen Marktplatzes zur Unterstützung unserer Händler im digitalen Zeitalter.

Landwirtschaft

In den Wochen und Monaten der Pandemie hat sich eindrücklich gezeigt, dass unsere Landwirtschaft systemrelevant ist. Doch kann diese nur bestehen, wenn ihre Produkte vor Ort geschätzt und gekauft werden. Gerne unterstützen wir Initiativen in diese Richtung. Wir sind seit vielen Jahren Fair Trade Town, Teil der Biodiversitätsstrategie des Landkreises mit den Blühenden Gemeinden und seit drei Jahren Biomusterregion. In all unserem Handeln sollte uns dies stets bewusst sein. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, weiter an dem Erhalt der Artenvielfalt und der Biodiversität zu arbeiten. Wir freuen uns, dass das Thema 1000-Schnittige-Obstbäume und Pflanzaktionen von neuen Bäumen hier so gut angenommen wird und hoffen auf eine Fortsetzung in 2021.

Tourismus

Als Tourismusstadt in der Region Allgäu - Bodensee - Oberschwaben begrüßen wir die Entwicklungen im Hotel- und Beherbergungsbereich. Mit der Sanierung des ehemaligen Baumgartens einschließlich Hotel-Neubau wird dieser Ort zu einem attraktiven Stadthotel werden. Auch im Erba-Areal entsteht ein Hotel mit alternativen Übernachtungsangeboten. Wir wünschen den Investoren einen guten Start. Ergänzend zu diesen Angeboten ist der neue städtische Wohnmobilstellplatz am Gehrenberg wichtig für das touristische Angebot unserer Stadt. Private Initiativen unterstützen wir gleichermaßen.

Kultur und Sport

Das kulturelle Leben, die Aktivitäten in den Vereinen, Musikkapellen und den verschiedensten Organisationen ist und sind im abgelaufenen Jahr fast völlig zum Erliegen gekommen. Einige Punkte und Beratungen in der Haushaltsstrukturkommission betreffen das ehrenamtliche Engagement. Wir bitten hier um gleichbleibende Unterstützung in nächster Zeit, damit die Aktivitäten nach diesen schwierigen Monaten wieder hochgefahren werden können.

Das neue Jahr wird noch für viel Ungewissheit sorgen und viele Unsicherheiten mit sich bringen. Doch sollten wir positiv in die Zukunft blicken. Wir leben in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Vielleicht schätzen wir unsere eigene Umgebung und Natur wieder intensiver. Viele Aufgaben liegen vor uns, das große Ziel der Landesgartenschau rückt näher. Dies wollen wir positiv mitgestalten.

Zu den Beschlussvorschlägen können wir zu allen sechs Punkten Zustimmung signalisieren. Anträge werden wir unterjährig zu aktuellen Themen einbringen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.