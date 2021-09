Keine Mieterhöhung, dennoch getrennte Wege

Im Juli berichtete die „Schwäbische Zeitung“ im Zusammenhang mit dem Wangener Puppentheater von einer sofortigen und einer angekündigten Mieterhöhung nach einem Eigentümerwechsel. Diese Behauptung ist falsch. Wir bitten die Eigentümer, dies zu entschuldigen.

Es habe laut Marcel Rist, gemeinsam mit seiner Frau Natalie neuer Eigentümer des Hauses, lediglich ein Vertragsgespräch stattgefunden, bei dem eine Annäherung in Richtung der ortsüblichen Vergleichsmiete angesprochen wurde: „Wenige Tage nach diesem Gespräch und bereits rund drei Wochen vor Veröffentlichung des Artikels in der SZ hatten wir Herrn von Falkowski schriftlich mitgeteilt, dass der Mietvertrag zu unveränderten Konditionen weiterläuft.“ Dieses Schriftstück liegt inzwischen und im Nachgang der „Schwäbischen Zeitung“ vor.

Die „Schwäbische Zeitung“ berichtete weiterhin, dass das Puppentheater im August aus seinen Räumlichkeiten in der Langen Gasse ausziehen würde. „Wir waren äußerst überrascht, denn wir wussten nichts von einem Auszug und uns lag auch keine Kündigung des unbefristeten Mietverhältnisses vor. Deshalb baten wir Herrn von Falkowski um ein klärendes Gespräch“, erläutert Marcel Rist.

Laut Familie Rist habe der Puppenspieler in diesem Gespräch den Wunsch geäußert, das Mietverhältnis frühzeitig aufzulösen. „Diesem Wunsch sind wir nachgekommen“ sagt Marcel Rist. Will heißen: Das Mietverhältnis endet zum 31. Dezember 2021, in beiderseitigem Einvernehmen. Das ist laut Marcel Rist drei Monate früher als es die gesetzliche Kündigungsfrist vorgesehen hätte. „Wir riskieren dadurch zwar einen längeren Leerstand. Meiner Frau und mir war es aber wichtiger, einen vernünftigen, für beide Parteien akzeptablen Weg zu finden und die Situation friedlich zu lösen.“

Parallel läuft für Familie Rist die Suche nach einem neuen Mieter für die freiwerdenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Marcel Rist sagt derzeit: „Die 130 Quadratmeter bieten viele Möglichkeiten, nicht nur für Büro- oder Praxisräume, auch für den Einzelhandel. Es waren bereits einige Interessenten da und wir sind zuversichtlich.“