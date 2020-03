Keine Kleiderspenden mehr vor die Container legen

Es ist kein schöner Anblick: Vor den Altkleidercontainern nahe dem P14 am Scherrichmühlweg entstand in der vergangenen Woche ein Haufen aus Altkleidern. Zunächst waren es nur Säcke, die dort lagen. Später wurden die Säcke aufgerissen. Vor und hinter den Containern lagen außerdem ein Staubsauger, eine Matratze und Windeln.

Allerdings: In alle Container des Deutschen Roten Kreuzes sollten seit einer Woche keine Altkleider mehr geworfen werden – und vor die Container auf den Gehweg generell nicht. Ein Absperrband an der Einwurfklappe und ein Hinweisblatt des DRK weisen am P14 darauf hin. „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Altkleidersammlung in den DRK-Containern bis auf Weiteres ausgesetzt“, heißt es kurz.

In einer Pressemitteilung hatte der hiesige Kreisverband des DRK schon vergangene Woche gebeten, keine Spenden mehr abzugeben. Die Infektionsgefahr für Spender und Mitarbeiter sei zu groß. „Die Kleidung ist in den Kleiderschränken derzeit am besten aufbewahrt“, hieß es in dem Schreiben. Und daran hat sich, wie der Kreisverband am Freitag auf SZ-Nachfrage nochmals bestätigte, nichts verändert. Eine gute Nachricht gab es am Montag aber dennoch: Da waren die aufgerissenen Säcke samt Inhalt sowie der restliche Müll abtransportiert worden.