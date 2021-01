Keine Kita-Gebühren im Lockdown?

Von Schwäbische Zeitung

Im Zuge eines Überholvorgangs ist es am Sonntagabend zwischen dem Kreisverkehr Hühnerhof und dem Kreisverkehr Liptingen auf dem in Fahrtrichtung Liptingen zweispurigen Teilstück der Bundesstraße 14 / 311 zu einem heftigen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und vier teils schwer verletzten Personen gekommen. In der Folge ereigneten sich zudem ein Auffahrunfall.

Ein Fahrer eines Nissans war gegen 17.50 Uhr von Tuttlingen in Richtung Neuhausen unterwegs.