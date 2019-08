Keine Anmeldungen für Wangener Besuch von Eisenmann erforderlich

Wenn Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am kommenden Montag nach Wangen und in die Region kommt, ist für eine Teilnahme an einzelnen Programmpunkten keine Anmeldung mehr nötig. Das teilt das Büro des CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser mit. Das heißt: Interessierte können sich direkt vor Ort an den Treffpunkten einfinden.

Zunächst besucht die Spitzenkandidatin der Partei für die nächste Landtagswahl im Jahr 2021 Wangen. Von 13.30 bis 15 Uhr unternimmt sie zunächst einen von OB Michael Lang geführten Stadtspaziergang. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor dem Rathaus.

Zwischen 16 und 18 Uhr besucht die Politikerin den Naturlandhof von Wolfgang und Rosi Fäßler, Ruzenweiler 3, in Karsee. Dort soll es um das Miteinander von Milchwirtschaft, Tierwohl und Naturschutz gehen.

Ab 19 Uhr spricht die Ministerin bei der Abschlussveranstaltung im Digitalen Zukunftszentrum Leutkirch, Im Schleifrad. Interessenten können dort bereits ab 18 Uhr hinter die Kulissen blicken.