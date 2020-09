Kein Führerschein, aber Drogen im Blut

Bei einer stationären Verkehrskontrolle in Roggenzell hielten Beamte vom Verkehrsdienst Kißlegg am Freitag, 4. September, gegen 21.30 Uhr einen Audi an. Hierbei stellten sie laut Polizeibericht fest, dass der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, dafür aber unter Drogeneinwirkung stand. Ein Drogenvortest bestätigte den anfänglichen Verdacht. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und es wird gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinwirkung ermittelt.