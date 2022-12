Kaufmännische Azubis feierlich verabschiedet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In adventlicher Atmosphäre gratulierte Schulleiter Patrick Well den Absolventen der Ausbildungsberufe Bankkaufleute und Einzelhandelskaufleute zur bestandenen Abschlussprüfung. Er ging in seiner Rede auf die Zukunft der Absolventen ein: Jetzt käme endlich die Zeit eigene Wünsche und Ziele zu verfolgen.

Abteilungsleiterin Sylvia Mauch zeigte sich erfreut, dass alle 56 Prüflinge in den Berufen Bankkauffrau/-mann, Einzelhandelskauffrau/-mann, Großhandelskauffrau/-mann, Industriekauffrau/-mann größtenteils gute Ergebnisse erzielten. Preise für herausragende Leistungen konnten an sieben Absolventinnen und Absolventen verliehen werden. Die Klassenlehrerin der Bankklasse, Birgit Röhm, erfuhr eine besondere Würdigung für ihre engagierte Arbeit bei der Organisation und Durchführung der Abschlussfeier.

Den abschließenden Höhepunkt der Feier stellte die Verleihung des LEONHARDT & SPÖRI Förderpreises dar. Anja Nägele, Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG erhielt mit einem Durchschnitt von 1,2 den Förderpreis in Höhe von 300 Euro für Bankkaufleute. Der für herausragende fachliche, personale und soziale Kompetenzen ausgelobte Preis wurde stellvertretend von Sylvia Mauch und Patrick Well verliehen.