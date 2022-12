Kathrin Merz ist neue Kindergartenleitung in St. Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Erwartung und mit großer Freude wurde am 1. Dezember Kathrin Merz als neue Leitung des katholischen Kindergartens St. Verena in der Berger Höhe begrüßt. Fast 70 Kinder sangen und tanzten mit dem 14 köpfigem Erzieherinnenteam ein herzliches Willkommen.

In der Mitte der Kinder und aller Anwesenden durfte Kathrin Merz in ein großes buntes Herz treten, dieses symbolisierte die offenen Herzen und stand auch für die Vielfalt in dem wunderbaren Kindergarten in der Berger Höhe. Gemeindereferentin Elisabeth Dieing freute sich als Kindergartenbeauftragte Pastoral im Namen des Trägers Kirche über ihr Beginnen und wünschte eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.

Von ihr, dem Team und den stellvertretend anwesenden Elternbeiräten Verena Hindelang und Kathrin Natterer wurde auch der Kindergartenleiterin Melanie Passiepen aus Niederwangen für ihre Unterstützung in Leitungsaufgaben in den letzten drei „vakanten“ Monaten gedankt, ebenso dem Team mit der Abwesenheitsvertretung Doris Städele. Frau Merz freut sich über die Kennenlernzeit und gemeinsam mit dem Kindergartenteam St. Verena stetig weiterzuentwickeln und dabei an der bisherigen erfolgreichen Arbeit anknüpfen zu können.