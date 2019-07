Kater misshandelt, Auge entfernt

In der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht hat der Besitzer eines 14 Jahre alten Katers noch die Schmerzensschreie eines Tieres in der Wangener Oderstraße gehört, am Morgen dann entdeckte er die schlimmen Verletzungen bei seinem Kater im Bereich des rechten Auges.

Der Tierarzt stellte daraufhin fest, dass das Tier wohl mit einem Stück Holz oder einem Metallrohl misshandelt worden war und dabei ein Schädel-Hirn-Traume erlitten hatte, wie es im Polizeibericht heißt. Dem Kater musste ein Auge operativ entfernt werden.

Der Halter des Tieres erstattete am Montag beim Polizeirevier Wangen eine Strafanzeige. Die derartige Misshandlung eines Tieres erfüllt einen Straftatbestand nach § 17 des Tierschutzgesetzes, weshalb das Polizeirevier Wangen ein entsprechendes Ermittlungsverfahren einleitete. Nun sucht das Polizeirevier Wangen Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wir gebeten sich unter Telefon 07522/9840, zu melden.