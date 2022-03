Kasperl, Wurschtl & Co. für über 270 Kinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sven „Max Buntschuh“ von Falkowski begab sich mit seinem Wangener Puppentheater auf eine Tournee durch Argenbühl, um in acht Vorstellungen an allen vier Grundschulen der Gemeinde über 270 Kinder und ihren LehrerInnen eine humorvolle, mitreißende und lange in Erinnerung bleibende Vorstellung zu bieten.

Die Kinder hielt es zeitweise nicht mehr auf den Sitzen, gerne wären der eine oder die andere aktiv ins Geschehen mit eingestiegen, um Kasperl bei seiner Auseinandersetzung mit dem Räuber zu helfen. Angereichert wurde das muntere Spiel durch verbale Seitenhiebe - mal für die Erwachsenen, mal auf die Kinder zugeschnitten, immer auf hohem Niveau und vergnüglich für alle. „Des war cool“, meinte ein Zweitklässler nach der Vorstellung und eine Lehrerin ergänzte: „So g‘lacht habe ich schon lange nicht mehr.“ So ist es nicht verwunderlich, dass sich so mancher wünschte, Kasperl, Seppel, Oma und natürlich Max bald wiederzusehen.

Unterstützt wurde dieses Vorhaben durch die Fördervereine der Schulen sowie Kreissparkasse Ravensburg-Leutkirch, Zimmerei Rast, Metzgerei Arnold Heim, Bäckerei-Lebensmittel Roland Kempter, Firma Sania, Konstruktionsbüro Neff, Bauunternehmen Martin Henle + Söhne, Maler- und Lackiermeister Hermann Beck, Mosterei Milz, Zimmerei Schele & Rummel, Müller & Dietrich Bauunternehmen, Küchen Karner, Elektro Lanzenberger, Konrad Berkmann Transporte, Möbelmontage Gruber, Familie Flentje und Familie Buscarlet. Dafür ein herzliches Dankeschön!