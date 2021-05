Kartenvorverkauf für Wangener Freibad beginnt

Angesichts des nasskalten Frühjahrs werden derzeit wohl noch die Wenigsten an einen Freibadbesuch denken. Da die Inzidenzzahlen zuletzt aber gesunken sind und am Pfingstmontag die Bundesnotbremse im Landkreis Ravensburg gelockert worden ist, bereitet sich die Stadt Wangen jetzt auf die Öffnung des Freibads Stefanshöhe vor.

Vor diesem Hintergrund ist der Kartenvorverkauf für das beliebte Bad gestartet. Dauerkarten und Zehner-Karten können in dieser Woche am Dienstag von 16 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr sowie ab Saisonbeginn zu den Dienstzeiten an der Freibadkasse erworben beziehungsweise verlängert werden, teilt die Stadt mit. Einen genauen Eröffnungstermin hat die Verwaltung allerdings noch nicht bekannt gegeben.