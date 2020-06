Kartenverkauf für das Wangener Freibad startet

Die Stadt Wangen beginnt mit dem Verkauf von Eintrittskarten für das Freibad Stefanshöhe im Vorfeld, um den Ablauf an der Kasse zu beschleunigen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Freibadkasse ist am Samstag, 27. Juni, von 11 bis 14 Uhr, am Sonntag, 28. Juni (Tag der offenen Tür), von 11 bis 15 Uhr sowie am Montag und Dienstag, 29./30. Juni, von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Wer im vergangenen Jahr eine Dauerkarte gekauft und behalten hat, kann sie laut Stadt in diesem Jahr wieder nutzen und kommt somit kostenlos in Bad. Der Badebetrieb beginnt am Mittwoch, 1. Juli. Im Freibad gelten die Abstands- und Hygieneregeln. An der Klasse ist Mund-Nase-Bedeckung Pflicht.