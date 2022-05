Karten für Hillus Herzdropfa zu gewinnen

Hillus Herzdropfa, das schwäbische Comedy-Duo, kommt am 29. Mai, um 18 Uhr, in die Wangener Waldorfschule. Ein Comedy-Abend mit Hillus Herzdropfa hat im Ländle fast schon Kultcharakter. Mit ihrem Programm „Dobblet gmobblet“ legen „Hillus Herzdropfa“ ihr neuntes Programm in zwölf Jahren auf. Mit ihrer Fähigkeit, auf der Bühne ihr Publikum zu begeistern, reisen sie kreuz und quer durch‘s Ländle - als selbst ernannte Highländer. Man darf gespannt sein, welche Charaktere „Hillus Herzdropfa“ im Programm „Dobblet gmobblet“ präsentieren. Das Publikum darf sich sicher sein, dass es „Hillus Herzdropfa“ direkt und in gewohnter Dosis bekommt. Ihr Gespür für komische Momente und Begegnungen wird von den Comedians mit witziger Schlagfertigkeit und feiner Ironie gemischt. Ihre Auftrittserfahrung gepaart mit Menschenkenntnis und dem Willen, das Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen, liegt den beiden am Herzen. Die Schwäbische Zeitung verlost am Donnerstag, 19. Mai, Punkt 12 Uhr, dreimal zwei Karten an die drei ersten Anrufer (Anrufe vor 12 Uhr werden nicht angenommen). Mit etwas Glück kann man sich unter der Rufnummer 07522/ 9168246 also sogar einen kostenfreien Eintritt sichern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer Karten kaufen möchte, wird unter www.resevix.de fündig.