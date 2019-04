Karl Wanner wird in Ausschuss berufen

Mit dem Bauprojekt im Jerseyweg in Biberach hat sich am Montag eine Kommission des Petitionsausschusses des Landtags befasst. Die beiden Abgeordneten, Petra Krebs (Grüne) und Daniel Rottmann (AfD), versuchten in einer öffentlichen Sitzung in der Stadthalle zwischen der Stadt Biberach und den Bauherren zu vermitteln. Ob das erfolgreich war, wird sich noch zeigen. In Kürze wollen sich die beiden Parteien nochmals an einen Tisch setzen. Baubürgermeister Christian Kuhlmann stellte eine höhere Summe als Entschädigung in Aussicht.