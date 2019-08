Kardinal Kasper feiert Messe zum Bischofsjubiläum am Sonntag in Wangen

Zu seinem 30. Bischofsweihejubiläum feiert Kardinal Walter Kasper am Sonntag, 18. August, um 10.30 Uhr die Sonntagsmesse in der Wangener St. Martinskirche. Dies teilt die Kirchengemeinde mit. Am 17. April 1989 wurde der damalige Tübinger Professor für Dogmatik, Walter Kasper, demnach von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Rottenburg-Stuttgart ernannt. Am 17. Juni 1989 fand im Rottenburger Dom die Bischofsweihe statt. Nach der Sonntagsmesse am 18. August findet gegen 11.30 Uhr im Gemeindesaal im Pfarrhaus ein Empfang statt, bei dem die Gemeindemitglieder zum 30-jährigen Bischofsweihejubiläum gratulieren wollen. Dazu sind alle eingeladen.