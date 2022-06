Karate-Senior Cup 2022 in Calw

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer kleinen Abordnung von fünf Personen starteten Karatekämpfer des Wangener Dojos Taku Ku Kan am 18. Juni beim diesjährigen Senior Cup in Calw. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte dieses Seniorenturnier endlich wieder stattfinden und rund 90 Karatekas folgten dem Ruf des JKA-Dojos Calw in die Stadt an der Nagold.

Gekämpft wurde in verschiedenen Gurt- und Altersklassen nach den Regeln der JKA (Japan Karate Association). Gewichtsklassen gibt es hier beim Jiyu-Kumite (Freikampf) ebenso wenig wie Fuß-/Schienbein-/Kopf- oder Brustschützer. Alle Techniken müssen trotz höchstem Einsatz wenige Millimeter vor dem Körper des Gegners abgestoppt werden, was viel Körperbeherrschung durch Training voraussetzt. Gekämpft wird auch nicht auf mehrere Punkte. Techniken, die den Gegner im Ernstfall kampfunfähig machen würden, beenden den Kampf sofort (Ippon). Bei weniger zwingenden Aktionen mit zwei halben Punkten (Wazaari) ist der Kampf ebenfalls vorbei.

Die Kata (Formenlauf) ist ein Kampf gegen mehrere imaginäre Gegner. Neben korrekter und starker Technik kommt es hier auch auf das richtige Timing und den Ausdruck an.

Mit einigen Medaillen kehrte die kleine Truppe zurück. Alexander Hurter belegte in seiner Altersklasse (40-49 Jahre) bei den Braungurten den ersten Platz in Kata, wobei er die Kata „Jion“ zeigte sowie den zweiten Platz in Jiyu-Kumite.

Sylvia Garcia-González startete erstmals in Calw und konnte in ihrer Klasse (Schwarzgurte 50-59 Jahre) mit der Fortgeschrittenen-Kata „Chinte“ knapp hinter der Siegerin den zweiten Platz erreichen. Souverän beherrschte Sylvia ihre Gegnerinnen im Jiyu-Kumite und blitzschnelle Tsuki (Faust)-Techniken fanden ein ums andere Mal ihr Ziel - erster Platz! Markus Dathem belegte bei den Schwarzgurten (60+) mit der Meister-Kata „Gojushiho Sho“ den dritten Rang. Komplettiert wurde das Kata-Ergebnis in dieser Gruppe durch den vierten Platz von Thomas Willy (ebenfalls Kata „Chinte“). Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer!