Kantersieg für Tischtennisfrauen des SV Deuchelried

Beim Meisterschaftsfavoriten in Stuttgart hat es für die Tischtennismänner des SV Deuchelried zwar nichts zu holen gegeben, dafür gelang gegen Hegnach der erste Punktgewinn in dieser Verbandsoberliga-Saison. Die erste Frauenmannschaft schaffte einen perfekten Start in die Verbandsoberliga mit einem Kantersieg gegen Reichenbach. Beim 8:0 ging kein einziges Spiel verloren.

Den Herren II glückte mit einem zweifachem Sieg ein sehr guter Start in der Landesklasse. Die Herren III trennten sich in der Bezirksklasse mit der dritten Amtzeller Mannschaft remis. Die Herren IV erzielten einen Kantersieg in der Kreisliga B in Schomburg und die Herren V konnten in der Kreisliga C in Lindenberg doppelt punkten.