Der Welt-Polio-Tag am 28. Oktober steht laut einer Pressemitteilung des Rotary-Clubs Wangen-Isny-Leutkirch im Zeichen eines großen Erfolgs: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat im August 2020 den kompletten afrikanischen Kontinent offiziell frei von wilden Polioviren erklärt – ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Ausrottung der gefürchteten Kinderlähmung. Diese Infektionskrankheit zu stoppen, ist seit mehr als 30 Jahren ein Hauptanliegen der Rotary-Clubs weltweit. Auch der Rotary-Club Wangen-Isny-Leutkirch setzt sich dafür ein.

Der Rotary-Club Wangen-Isny-Leutkirch hat eigenen Angaben zufolge diese weltweite Gesundheitsinitiative von Anfang an unterstützt. Die Rotary-Mitglieder haben in den vergangenen 15 Jahren 98 350 Euro zur Verfügung gestellt, um Kindern auf der ganzen Welt eine Polio-Impfung zu ermöglichen. „Unser Ziel ist es, einen nachhaltigen Wandel auf der ganzen Welt anzustoßen und das Leben andere Menschen zu verbessern“, wird die hiesige Rotary-Präsidentin Katharina Beyersdorff in dem Schreiben zitiert und weiter: „Wir freuen uns, dass wir vom Allgäu aus mit unseren Beiträgen viele Menschen vor einer Ansteckung mit Kinderlähmung schützen konnten. Dafür setzen wir uns weiterhin ein.“

Für eine Welt ohne Polio sei aber noch viel zu tun. Eine direkte Ansteckung mit wilden Polio-Viren drohe jetzt noch in Afghanistan und Pakistan, heißt es weiter. Deshalb konzentrieren sich die Rotary-Clubs und ihre Partner auf die Polio-Bekämpfung in diesen beiden Ländern. Unwegsames Gelände, als Nomaden lebende Bevölkerungsgruppen, unsichere politische Verhältnisse und zum Teil Vorbehalte gegenüber Impfungen erforderten jedoch viel Aufwand, um dort weitere Infektionen zu verhindern.

Ohne kontinuierliche Finanzierung durch Spenden könnten alle bisherigen Fortschritte zunichte gemacht werden. Deshalb hat sich Rotary verpflichtet, jährlich 50 Millionen US-Dollar für die Ausrottung von Polio aufzubringen. Neben der eigenen Spendenleistung spielt Rotary auch eine maßgebliche Rolle bei der Mobilisierung staatlicher Hilfen für den Kampf gegen Polio. Bisher haben Geberländer 10 Milliarden US-Dollar für diesen Zweck bereitgestellt.

Weitere Informationen gibt es unter www.wangen-isny-leutkirch.rotary.de und unter www.rotary.de im Internet.