Kaminbrand ruft Feuerwehr in Wangen auf den Plan

In die alte Bachgasse in Wangen ist am Montagmittag die Freiwillige Feuerwehr gerufen worden. Kurz vor 12 Uhr kam es laut Polizeibericht in einem Wohnhaus zu einem Kaminbrand. Glanzruß hatte zum Feuer geführt. Dank des Einsatzes der Wehrleute konnte der Brand schnell gelöscht werden. Schaden am Kamin entstand keiner, niemand wurde verletzt.