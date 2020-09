Kaltschnäuzige Wangener

Nach dem 4:0-Sieg unter der Woche in Friedrichshafe hat Fußball-Verbandsligist FC Wangen auch sein zweites Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen beim SKV Rutesheim gewonnen. Der 3:0-Erfolg hört sich aber deutlicher an, als er letztendlich war. „Wir haben unsere Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen“, sagte Wangens Trainer Uwe Wegmann nach dem dritten Dreier in Folge.

Die Hausherren versuchten, von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen und waren gewillt, mit einem Sieg die Gäste aus dem Allgäu in der Tabelle zu überholen. Wangen tat sich in den ersten Minuten schwer, ins Spiel zu kommen, was laut Wegmann aber auch an den Gastgebern lag. „Rutesheim war in der Anfangsphase ganz gut, sie haben versucht, uns sofort unter Druck zu setzen.“ Daher spielte der überraschende Führungstreffer den Gästen in die Karten. Ein abgewehrter Ball fand seinen Weg erneut in den Strafraum der Rutesheimer, das Spielgerät sprang wenige Meter vor dem Tor auf, Wangens Jan Gleinser reagierte am schnellsten und köpfte den Ball über Rutesheims Schlussmann Kerim Redzepovic hinweg ins Tor.

Danach waren die Wangener besser im Spiel und konnten sich vom Druck der Rutesheimer befreien, „Das Tor hat uns mehr Sicherheit gegeben“, sagte Wegmann. Mitte der ersten Spielhälfte übernahmen die Gastgeber wieder das Kommando und kamen auch zu ersten gefährlichen Torabschlüssen. Nach einer knappen halben Stunde hatte Julian Hinkel im Tor der Wangener Glück, als ein Schuss der Hausherren an den Pfosten klatschte. Bis zur Halbzeit passierte nicht mehr viel, Wangen verteidigte seine frühe Führung geschickt und kompromisslos.

Nach dem Seitenwechsel kam der SKV Rutesheim mit viel Schwung aus der Kabine und setzte die Wangener sofort unter Druck. Wangens Torhüter Hinkel musste mehrmals eingreifen und hielt die Führung fest. „Nach der Pause hatten wir einige brenzlige Situation zu überstehen, aber Julian bewahrte uns vor dem Ausgleich“, lobte Wegmann seinen Schlussmann. Und wenn Hinkel mal geschlagen war, gab es ja noch das Aluminium, wie in der 69. Spielminute – ein Kopfball von Tobias Gebbert prallte an die Unterkante des Querbalken und zurück ins Feld.

Im Gegenzug und erneut zum richtigen Zeitpunkt schlugen die Gäste wieder zu. Eine schöne Flanke von der rechten Seite in den Rückraum schob Wangens Mittelfeldstratege Okan Housein überlegt flach in die Ecke. Nur zwei Minuten später fast das gleiche Bild: Wieder kam der Ball von der rechten Seite, nur diesmal traf Yannick Huber zum 3:0 für den FC Wangen.

Rutesheim ließ sich von der vermeintlichen Vorentscheidung nicht umwerfen und setzte nochmals alles daran, das Ergebnis zu korrigieren, aber spätestens nach der gelb-roten Karte gegen Tobias Gebbert 15 Minuten vor Spielende, war der Glaube an einen Punktgewinn verflogen. Kurz vor dem Schlusspfiff machten die Gastgeber ihren Ärger über die Niederlage deutlich: Wegen eines nicht gegebenen Elfmeters, sahen gleich mehrere Akteure auf der Rutesheimer Bank die Gelbe Karte vom Unparteiischen. Am Ergebnis änderte dies natürlich nichts mehr und die Wangener feierten mit diesem verdienten Auswärtserfolg den dritten Sieg in Folge. Auch wenn Rutesheim über weite Strecken des Spiels spielbestimmend war, fanden sie kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Wangener, die ihre Chancen zu nutzen wussten. „Unser Sieg war sicherlich nicht glücklich, wir haben einfach unsere Tore immer zum richtigen Zeitpunkt erzielt“, sagte ein zufriedener Uwe Wegmann.