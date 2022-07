Kässpätzle-Regatta beim Marine-Verein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das lange Warten hat ein Ende. Am 9. und 10. Juli wurde endlich wieder die Kässpätzle-Regatta auf dem Ellerazhofer Weiher ausgetragen. Bei diesem Event gab es zuerst am Samstagnachmittag und dann am Sonntagvormittag Wettfahrten, bei denen die schnellsten Boote gewonnen haben. Alle Läufe wurden zusammengezählt und dann die Sieger ermittelt. Noch schöner an dieser Veranstaltung war, dass am Samstagabend alle Mitsegler und Vereinsmitglieder, die Lust und Zeit hatten, eine riesige Portion Kässpätzle bekamen. Das Küchenteam bereitete die Kässpätzle für die hungrigen Segler zu und im Nu war alles weg.