Warum die Käserei in Leupolz den „Drumlin“ bald nicht mehr herstellt

„Eine Imagewerbung für die Landwirtschaft ist nötig.“ Das sagte Sabine Kurtz (CDU), Staatssekretärin im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, am Donnerstag bei ihrem Besuch in der Bauernkäserei Leupolz. Die genossenschaftlich organisierte Käserei war Teil einer Informationsreise im Kreis Ravensburg, bei der sich Kurtz über die Milchwirtschaft und entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten informierte.

48 Millionen Liter Heumilch

Die beiden Geschäftsführer der Käserei, Michael Welte und Charlotte Fießinger, zeigten der Staatssekretärin auch den Neubau einer Halle für etwa fünf Millionen Euro, in der im September dieses Jahres die Produktion aufgenommen werden soll. 48 Millionen Liter Milch verarbeitet die Käserei jedes Jahr, bei etwa der Hälfte davon handelt es sich um so genannte Heumilch.

Für diese Milch darf den Kühen nur Gras und getrocknetes Heu, also kein Silo-Futter oder gar genverändertes Futter, gegeben werden. Auch Getreidezugaben wie Mais dürfen nicht silagiert sein. Wobei Heumilch nicht mit Biomilch gleichgesetzt werden darf, denn die Produktion dieser Milch kann durchaus konventionell erfolgen. Und so erfüllt auch in Leupolz nur ein Teil der Heumilch die strengeren Biostandards.

Immer weiter diversifiziert

Die Käserei in Leupolz hat sich seit der Gründung 1960 immer weiter diversifiziert. „Wir haben uns breit aufgestellt und können so unterschiedliche Märkte bedienen“, erläuterte Geschäftsführer Michael Welte, selbst Molkereimeister. Bereits im Jahr 1986 ist man mit Demeter in die Biomilch-Produktion eingestiegen. Naturland und Bioland kamen später hinzu, so dass Leupolz inzwischen zu 27 Prozent Biomilch verarbeitet, die aus einem Umkreis von bis zu 50 Kilometer angeliefert wird. Die verschiedenen Milchsorten werden jeweils getrennt angeliefert, erfasst und verarbeitet, so dass der Verbraucher in diesem Fall sicher sein kann, dass wo Bio drauf steht auch Bio drin ist.

Insgesamt 145 Landwirte liefern ihre Milch nach Leupolz, Mitglied der Genossenschaft sind etwa 180 Landwirte. „Bei den meisten der Milchbauern, die uns beliefern, stehen 70 bis 80 Kühe im Stall, bei einigen auch mal 120“, erzählt Charlotte Fießinger. „Das sind in der Regel Familienbetriebe“.

Warum die Käsesorte eingestellt wird

Verarbeitet wird die Milch zu Hartkäse wie Allgäuer Emmentaler, Allgäuer Bergkäse, Butter und Sahne. „Wir haben uns schon 2002 entschlossen, Produkte anzubieten, die andere nicht mehr machen wollen“, so Michael Welte. Dabei nutzen die Leupolzer die geschützte Herkunftsbezeichnung, die ein gewisses Alleinstellungsmerkmal garantiert und die Produkte abhebt von anderen. In Leupolz wurde bisher auch der Hartkäse „Drumlin“ produziert, eine Eigenkreation der Käserei. Deren Herstellung wird allerdings demnächst mit dem altersbedingten Abschied des zuständigen Mitarbeiters eingestellt.

Begleitet wurde Staatssekretärin Kurtz bei ihrem Besuch von Raimund Haser (CDU), der Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Wangen-Illertal ist. Weitere Stationen der zweitägigen Informationsfahrt waren unter anderem das Landwirtschaftliche Zentrum Baden-Württemberg (LAZBW) in Wangen und der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben.

„Große Sorgen“ äußerten die Geschäftsführer der Leupolzer Genossenschaft ebenso wie die Staatssekretärin und Raimund Haser ob der Zukunft der Milchwirtschaft. Die Viehhaltung ging in der Region in den vergangenen Jahren bereits um 25 Prozent zurück. Viele Betriebe haben schon aufgegeben. „Die Landschaft hier mit den vielen Wiesen, ausreichend Wasser und guter Infrastruktur ist eigentlich gesegnet für die Landwirtschaft und gerade auch für die Biolandwirtschaft“, so Haser.

Was ist mit der Landschaftspflege?

Sabine Kurtz erinnerte im Gespräch an das Ziel der Landesregierung, den Anteil an ökologisch bewirtschafteter landwirtschaftlicher Fläche bis 2030 auf 30 bis 40 Prozent zu steigern. „Das kann man nur gemeinsam mit allen Akteuren erreichen“, sagte Kurtz. „Mir gefällt da Ihr pragmatischer Ansatz hier in Leupolz, das Ziel mit Hilfe von Diversifizierung anzugehen“.

Viele der Familienbetriebe in der Region seien aber an einer Belastungsgrenze, so Raimund Haser: „Wenn da weitere Betriebe aufgeben, wer kümmert sich dann zum Beispiel um die Landschaftspflege, die die hiesige Landwirtschaft ja durch die Bewirtschaftung gewährleistet?“