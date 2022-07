Känguru der Mathematik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnte der internationale Känguru-Wettbewerb für Schüler*innen der 3. bis 13. Jahrgangsstufe wieder an den Schulen ausgetragen werden. Die Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell nahm in diesem Jahr erfolgreich teil und stellte sich den Herausforderungen im Rechnen, Knobeln und Nachdenken. Mathematik als geistiger Sport mit Spaß und Spannung garantiert. Gut vorbereitet von Frau Pfleghar nahmen die Mathematiktalente am 75- minütigen Multiple-Choice Test teil. Die Vorbereitung auf den Test läuft parallel zum Mathematikunterricht und unterstützt die mathematische Bildung in den Schulen. Wie die Auswertungen zeigen, fielen den Schüler*innen in diesem Jahr die Aufgaben schwerer als in der Vergangenheit, möglicherweise fehlen auch Kenntnisse und Fertigkeiten als Folge der Pandemie.

Nun sind die Ergebnisse ausgewertet und unsere Amtzeller Schülerinnen und Schüler konnten erstaunlich gute Ergebnisse vorweisen. Stolz nahmen sie ihre Preise entgegen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine Urkunde, ein Baumeisterspiel und ein Känguru-T-Shirt. Für den ersten Preis gab es einen Experimentierkasten und ein Strategiespiel, die zweiten Preise erhielten Buchpreise und Experimentiersets.

Jonas Kübler und Tabea Fügenschuh aus der Stufe 3 erzielten jeweils den ersten Preis. Antonia Wüffel aus Stufe 4 erhielt den zweiten Platz. Das ist eine großartige Leistung und wir gratulieren den Kindern zu diesem Erfolg.

Weitere Teilnehmer aus Stufe 3 waren Alina Birk, Ben Muhr, Lucius Graf, Moritz Steinmaier, Emilian Hagen und Paulina Rösch. Aus Stufe 4 nahmen Karin Schmid und Maximilian Ott teil. Die erfolgreichen 6-Klässler waren Luka Steib und Laurin Reischmann.