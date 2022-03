Kabarettistin und Psychologin Vera Deckers nimmt sich die „blühenden Narzissten“ genauer vor

Vera Deckers ist am Samstag, 2. April um 20 Uhr mit ihrem Kabarett „Wenn die Narzissten wieder blühen“ in der Häge-Schmiede. Die Narzissten haben die Macht übernommen: Verpackung ist wichtiger als Inhalt. Aufmerksamkeit ist die globale Wahrung. Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Helikopter-Eltern halten Zucker für das neue Heroin. Teenies schuften als Influenzer im YouTube-Tagebau. Selbstoptimierer zählen Schritte, Rülpser und das nächtliche Schnarchen. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal `ne Pulsuhr hat? Aber die studierte Psychologin findet auch Beruhigendes. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 0 75 22 / 74-211, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefon 0 75 22 / 29 131, über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 - 913627 erreichbar. Bitte Nachweis für 3G mit Personalausweis mitbringen.