Kabarettist Renè Sydow kommt nach Wangen

Kabarettist Renè Sydow ist am Samstag, 30. April um 20 Uhr mit dem Programm „Heimsuchung – ein Kabarett um Leben und Tod“ in der Häge-Schmiede. René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig sein heiterstes werden.

Ein fröhliches Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des aktuellen Pflegenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit. Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend lustig geworden?

Solche Männer braucht das Land. Zornige Intellektuelle, die das Volk aus seiner Lethargie peitschen. Die moralisch sind, ohne zu moralisieren. Unerbittlich in ihrer Analyse, aber immer menschenfreundlich und optimistisch. René Sydow ist das. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, unter Telefon 07522 74 211, Reservierungen macht Maria Neumann, per Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522 29 131, über www.reservix.de oder an der Abendkasse, die ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 91 36 27 erreichbar ist.