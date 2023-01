Kabarettist Reis ist „Mit Abstand der Beste“

Das neue Kleinkunstprogramm in der Häge-Schmiede startet am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr mit Thomas Reis und seinem neuen Kabarett „Mit Abstand das Beste“ (Foto: Veranstalter). Das Lachen in Zeiten von Corona habe seine eigenen Gesetze, wie es in der Pressemitteillung heißt. Daher spiele Thomas Reis ab sofort ein (fast ganz) neues Programm: „Mit Abstand das Beste“, eine geladene, humoristische Riesenpackung mit aktuellen, vulnerablen und infektiösen Texten, gespickt mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens. Im Frühjahr 2020 wurde er mit dem Ehrenpreis des Kleinkunstpreises des Landes Baden-Württemberg für sein Gesamtwerk ausgezeichnet. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Tel. 0 75 22 / 74-211, Reservierungen macht Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 0 75 22 / 29 131 oder über www.reservix.de oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 - 913627 erreichbar.