Kabarettist Hans Gerzlich gastiert am 16. März in der Wangener Hägeschmiede

Hans Gerzlich ist am Mittwoch, 16. März, um 20 Uhr mit dem Kabarett „Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem – Dachte ich“ in der Hägeschmiede in Wangen zu sehen.

„Du bist doch den ganzen Tag Zuhause!“ Laut Ankündigung kennt auch Hans Gerzlich diesen Satz. Aus seinem eigenen Mund. Er hat ihn oft genug gesagt. Zu seiner Frau – bis diese den Spieß umgedreht hat. Er wollte immer der Herr im Hause sein, jetzt ist er es: Nun macht sie Karriere, er den Haushalt. Und er lernt ein Leben kennen, in dem er sich nicht mehr fit hält durch Tennis mit den Kumpels nach Büroschluss, sondern durch Betten aufhängen und Wäsche beziehen, Hemden wischen und Staub bügeln. Prozess-Neustrukturierung in Küche und Waschkeller. Damit ist das Chaos vorprogrammiert...

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10,Telefon 07522 / 74 211, Reservierungen übernimmt Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Telefon 0 75 22 / 291 31 oder an der Abendkasse. Dies hat ab 18 Uhr geöffnet und ist unter der Rufnummer 07522 / 91 36 27 erreichbar. Zur Teilnahme ist ein 3G-Nachweis mit Personalausweis mitzubringen.