Kabarettabend mit Götz Frittrang in der Wangener Hägeschmiede

Götz Frittrang ist am Samstag, 20. November, um 20 Uhr mit dem Stand-up-Kabarett Geistreich in der Häge-Schmiede Wangen zu erleben. Karten gibt es laut Vorschau im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 742 11. Reservierungen nimmt Maria Neumann, E-Mail: maria.neumann49@t-online.de, Rufnummer 07522 / 291 31 entgegen. Karten sind auch online über www.reservix.de oder an der Abendkasse (ab 18 Uhr geöffnet, Telefon 07522 / 91 36 27) erhältlich. Es gilt der Status „Geimpft, Genesen, Getestet (PCR), der nachgewiesen werden muss.

Aus dem Inhalt: „Die Welt spielt verrückt! Wer ohne Maske in die Bank geht wird von der Polizei mitgenommen, Grünenwähler lieben plötzlich den bayrischen Ministerpräsidenten und rund um die Erde sind sich Eltern einig: Lehrergehälter sind zu niedrig. Um circa zehn Millionen. Krise hin, Krise her! Es gibt Hoffnung. Götz Frittrang tritt wieder auf! Er hat jeder Versuchung wie Autokino und Streaming widerstanden, denn er lebt von der Angst der Zuschauer, wenn er ihnen in die Augen sieht! Und wenn sie sich noch fragen, ob es denn überhaupt schon sicher ist, wieder live in ein Theater zu hocken, nur um Götz Frittrang zu sehen, dann lassen sie sich von ihm erklären, dass es ohnehin zu spät ist für irgendwelche Rettungsmaßnahmen.“