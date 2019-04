Kabarett mit Martina Ottmann in Wangen

Martina Ottmann kommt mit dem Kabarett „Highlights“ am Samstag, 27. April, um 20 Uhr in die Häge-Schmiede. Das Programm ist laut Vorschau brillant, witzig und skurril. Ihre Gabe zur Improvisation hält das Publikum zusammen mit ihrem respektlosem Mundwerk und ihrem Charme in Atem und ist die Grundlage für ihre preisgekrönten Kabarettabende. Immer auf der Suche nach der besten Geschichte singt und erzählt Ottmann sich mit ironischem Augenzwinkern um Kopf und Kragen. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt (Bindstraße 10) unter Telefon 07522 / 74211. Reservierungen per E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, telefonisch unter 07522 / 29131, online über www.reservix.de oder die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1. diese ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.